人民网记者 车柯蒙

2024年一季度，入境游呈现出复苏势头。4月18日，国家移民管理局数据显示，一季度外国人来华数量较2023年同期增长超3倍。在部分旅游平台上，北京、上海、重庆等城市的“五一”假期入境游订单同比增长超过100％。业内认为，随着优化入境支付便利、互免签证等利好措施持续发力，入境游有望持续复苏。

在这一过程中，在离境退税“即买即退”等便利措施助力下，入境旅客消费持续增加，我国超大规模市场优势的红利得以进一步释放。

记者从国家税务总局重庆市税务局了解到，数据显示，今年1月至4月22日，重庆离境退税销售额超594万元，境外旅客办理离境退税总额65.4万元，接近去年全年的离境退税总额。

据国家税务总局浙江省税务局第二税务分局四级调研员桂红敏介绍，浙江省（不含宁波）今年一季度，共开具离境退税申请单394笔，销售金额2283.39万元，退税金额188.37万元。

走进北京市朝阳区CBD商圈的一家商场，从出入口到电梯间、滚梯口、滚梯海报框、综合服务台等重点部位，都设置了规范明晰的离境退税标识、指引，境外旅客可以随时掌握商场内离境退税的各方面信息，消费退税环境便捷。

记者从北京市税务局了解到，截至目前，全市离境退税商店数量已达1070家，拥有14家“即买即退”试点商店，100%覆盖全市各大重点商圈。今年一季度，全市离境退税商品销售额同比增长2.6倍,办理退税额同比增长3倍,创历史新高，为促进文化输出、拉动境外旅客消费、塑造北京对外开放良好形象发挥了积极推动作用。

去年12月，深圳实施了境外旅客购物离境退税“即买即退”便利措施，成为继北京、上海、广州、杭州、成都之后，又一试行离境退税“即买即退”的城市。

离境退税“即买即退”意味着境外旅客在试点退税商店内，购买退税商品并按规定开具发票和退税申请单后，当天即可领取相应退税款现金。相较传统在离境口岸办理退税的方式，“即买即退”最大的特色和优势是境外旅客可在试点商店购物现场领取退税款，便于二次消费。

记者从国家税务总局深圳市税务局了解到，从试点开始至今年3月31日，实现“即买即退”商品金额165.14万元人民币，涉及退税申请单60笔。今年一季度，深圳市离境退税涉及商品销售金额超过6315万元人民币，同比增长超过30倍，境外旅客购物在深圳办理退税额455万元人民币。

记者在采访中了解到，目前深圳市离境退税“即买即退”便利措施涉及离境口岸暂时仅限于宝安国际机场和蛇口游轮母港，全市离境退税商店共131家，其中包括首批适用“即买即退”便利措施商店23家。在离境口岸设置和退税商店的覆盖上，离境退税“即买即退”便利措施仍有优化升级空间，深圳国际化消费潜力仍有释放空间。据悉，目前深圳税务部门正与相关部门合力争取增设陆路口岸为离境口岸，同时已联合相关部门按规定开展后续批次退税商店遴选扩围工作，争取覆盖全市地标性商圈。

(责编：申佳平、高雷)

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