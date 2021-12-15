人民网北京12月15日电 （记者罗知之）人民银行年内第二次降准今日正式落地。日前，人民银行宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调后金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。人民银行有关负责人表示，稳健货币政策取向没有改变，此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元，共计释放长期资金约1.2万亿元。

“此次降准是货币政策常规操作，释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利（MLF），还有一部分被金融机构用于补充长期资金，更好满足市场主体需求。人民银行坚持正常货币政策，保持政策的连续性、稳定性、可持续性，不搞大水漫灌，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。”人民银行有关负责人说。

中国民生银行首席研究员温彬表示，这次降准并非货币政策转向宽松，而是在确保流动性合理充裕的前提下，更好地发挥结构性货币政策工具的作用，加大对中小企业、绿色发展、科技创新等重点领域和薄弱环节的支持力度，推动经济爬坡过坎，促进经济运行在合理区间。

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