人民网记者 车柯蒙

经济冷暖“税”先知。

《关于进一步深化税收征管改革的意见》提出，加强智能化税收大数据分析，不断强化税收大数据在经济运行研判和社会管理等领域的深层次应用。

近年来，我国税务部门持续深挖税收大数据价值，强化税收大数据在经济运行研判和社会管理等领域的深层次应用，为各级党政领导提供决策参考，积极主动服务经济社会发展大局。

税收大数据如何为高质量发展提供有力支撑？

记者了解到，税务部门聚焦经济运行中的热点、重点、焦点问题，聚焦经济形势变动，按月开展宏观经济税收分析，增强对宏观经济形势研判的预见性和敏感性；聚焦政策落实效应，开展“十三五”时期减税降费成效分析，全面系统地反映政策落实效果；聚焦新发展理念，紧跟形势变化，开展科技创新、数字经济、清洁能源、脱贫攻坚等分析，与时俱进打造分析产品。

如何将手中的数据转化为财富和发展动力，更精准地对接纳税人需求和促进经济高质量发展，各地税务部门都在积极探索。

今年以来，广西税务局编制的广西税收经济运行监测分析指标体系，在每个月初以“文字+指标列表+图表展示”的形式，从经济发展概况、行业发展情况、投资、消费等方面，多维度、多层面、多视角地反映上一个月度广西经济发展总体趋势、亮点及短板，并形成月度税收分析报告上报自治区党委政府及有关部门，有效发挥了以税资政作用。

“广西税务部门的做法很有启发、值得借鉴，自治区各经济部门要进一步深挖数据价值、深化数据应用，做到站位更高、维度更广、层次更深。”广西壮族自治区主席蓝天立表示。

上海市税务局围绕外资总部发展动态，在内开展业务部门间的横向合作，在外与商务委落实跨部门数据联动，纵向与税务总局主管部门密切沟通，横向与重点省市税务部门协调配合，撰写了分析报告《引领外商投资大方向 打造内外循环新格局》，探索建立适合各地参考的外资企业分析数据模板。

今年7月，湖北省经济高质量发展税收指数发布。税收指数显示，上半年湖北经济运行总体实现恢复性增长，复苏态势进一步趋好。据悉，湖北省政府研究室、省税务局联合中南财经政法大学，综合经济社会发展相关税收数据，以2019年为基期，以两年平均增幅为评价基础指标，按照一定权重比例构建了湖北省经济高质量发展税收指数体系，以企业销售、税收收入衡量经济规模，从市场活跃、产业质效、税收贡献、发展动力、循环融通5个维度评价发展质量。

如今，税收数据在经济运行研判中的“晴雨表”作用日渐凸显。进一步盘活数据资源、挖掘数据价值、拓展数据应用，各地税务部门在不断探索“以数治税”的新路径、新渠道。

“省税务局编制的税电景气指数能较好预测经济发展态势，为我们观察全省经济运行情况、研判经济发展走势提供了新的工具和支撑。”江西省发改委相关负责人在全省经济运行调度会上表示。

税收大数据不仅是各行业应对挑战、激发潜能的重要帮手，也成为判断经济发展趋势、助力疫情防控的重要依据。

今年3月，大连市税务局联合市场监督局、海洋渔业协会，通过增值税发票数据、税收收入数据、个人所得税申报数据、企业所得税申报数据、出口数据等税收大数据形成了《全市冷链及其相关行业税收情况分析》，对冷链（仓储物流）业及与其关联密切的水产品加工业、水产品贸易业进行分析。

大连“11·03”疫情发生后，大连市税务局再次对全市冷链（仓储物流）业、水产品加工业和水产品贸易业前10个月的相关数据进行汇总、分析，并结合往年数据形成内容更加完备的分析报告，靶向性提出了完善疫情防控方法、坚定发展信心、鼓励企业开拓创新、恢复国内消费者信心等建议，得到好评。

今年7月下旬，江苏省局部疫情暴发。江苏省税务局迅速与省防疫办等部门联合分析疫情对企业生产经营的影响，第一时间完成全省及南京、扬州疫情分析报告。疫情发生后，税务部门再次撰写《从税收数据看去年以来疫情影响及恢复情况》，提出在疫情常态化背景下加快经济恢复和发展的建议，比如瞄准受疫情持续影响的中小微企业，完善制度性政策供给；统筹做好今明两年的宏观政策衔接，加强政策的跨周期调节等。

大数据蕴含着大机遇、驱动着大未来。据了解，税务部门力争经过5年左右努力，基本建成以税收大数据为驱动力的智慧税务，实现从经验式执法向科学精确执法转变，从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变，从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变，全方位提高税务执法、服务、监管能力，更好营造公平竞争的税收环境。

(责编：罗知之、高雷)