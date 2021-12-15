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两部门出台16条举措 振作工业经济运行

2021年12月15日08:58 | 来源：经济日报
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原标题：两部门出台16条举措 振作工业经济运行

本报北京12月14日讯（记者李芃达）《国家发展改革委 工业和信息化部关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》14日发布，提出16条举措振作工业经济运行，推动工业高质量发展。

通知指出，要打通堵点卡点，确保工业经济循环畅通。扎实推进能源安全保供，多措并举有效增强能源消费总量管理弹性，保障工业发展合理用能；做好大宗原材料保供稳价，大力增加大宗原材料市场有效供给，灵活运用国家储备开展市场调节；保持重点产业链供应链顺畅，聚焦新能源汽车、医疗装备等重点领域，实施重点领域“1+N”产业链供应链贯通工程。

通知明确，要挖掘需求潜力，拓展工业经济市场空间。促进重大项目落地见效，在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目；大力推动企业技术改造，在钢铁、有色、建材、石化、煤电等重点领域组织开展技术改造；培育新业态新模式，深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程，前瞻谋划未来产业；释放重点领域消费潜力，加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设，鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮以旧换新行动，鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动，面向北京冬奥会转播等重大场景促进超高清视频落地推广；提高外资利用水平；推动外贸稳定发展，推动构建支撑“全球采购、全球生产、全球销售”的国际物流服务网络。

此外，通知还就强化政策扶持和优化发展环境方面提出相关举措。

(责编：罗知之、陈键)

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