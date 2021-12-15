曹红艳

原标题：履约期将至碳市场放量

截至12月13日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量8494.82万吨，累计成交额35.14亿元。全国碳排放权交易市场自今年7月16日启动上线交易以来，市场总体运行平稳，随着首个履约周期截止日期临近，市场流动性逐步增强。

此前，生态环境部办公厅印发《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴工作的通知》，要求各省区市要确保今年12月15日17时前本行政区域95%的重点排放单位完成履约，12月31日17时前全部重点排放单位完成履约。

来自上海环境能源交易所的信息显示，全国碳市场开市运行4个多月以来，每个交易日均有成交。随着全国各省区市陆续完成配额核定发放工作，根据碳排放履约管理要求，重点排放单位逐步开始积极参与交易。目前参与交易的重点排放单位数量是上月初的近3倍。交易量自11月起处于高位，11月日均成交量104.68万吨，总成交量2302.97万吨，超过前4个月份成交量总和。交易价格保持合理波动，近1个月收盘价在42元/吨—43元/吨上下小幅波动。

山东是履约任务最重的省份，首批纳入全国碳排放交易的发电行业共有2162家重点排放单位，山东占330家。山东省生态环境厅副厅长、新闻发言人侯翠荣介绍，截至11月23日，328家重点排放企业已完成交易账户的开立工作。

碳市场的设立，是通过市场化的机制来引导碳排放量多的企业向碳减排企业购买碳排放权，以缓解碳减排企业绿色转型下的资金压力，以及解决政府对控排企业的补贴压力。中国国际工程咨询有限公司高级工程师张建红认为，目前全国碳市场仍处于起步运行阶段，只要没有重大设计缺陷、碳价合理、较高的履约率实现减排有效性，就可以说取得初步成功，之后可通过分阶段完善和发展逐步达到更理想状态。

据多家权威机构测算，为实现“双碳”目标，将形成百万亿级以上的投融资市场和千亿级以上的碳市场。对减排企业或项目而言，将更容易获得资金、人才，以及降低技术引进成本。

针对全国碳市场目前运行情况，业内专家建议，下一步可以考虑扩大碳市场的覆盖范围，实施更加严格的配额分配基准以及从免费到有偿的分配配额等；此外，引入投资机构入市，让它成为一个有效果、有效率、有活力的碳市场。

中国碳市场的发展被视为全球利用市场机制应对气候变化的风向标。碳配额作为一种资产像大宗商品一样参与买卖，有助于通过市场机制推动企业深度参与碳减排，并以碳中和为契机吸引更多企业、投资方和专业人士参与融入更多的交易产品，有助于全社会低成本地实现减排目标。

张建红认为，未来应让全国碳市场更好地发挥市场机制，积极发挥绿色金融功能，推动机构投资者入市，引导合格个人投资者入市。同时，要防范碳市场“过度金融化”，避免出现“全民炒碳”的局面，让全国碳市场发挥节能减排的最大效用。

(责编：罗知之、陈键)