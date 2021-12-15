原标题：北交所首月运行总体平稳

本报北京12月14日讯（记者祝惠春）自11月15日开市以来，北京证券交易所首月运行总体符合预期。市场成交活跃度提升，价格走势整体平稳。

11月15日至12月14日，北交所合计成交478.97亿元，从第二周开始，成交随开市效应消退而逐步收窄，变化趋势符合新设板块一般规律。市场流动性较精选层期间改善，日均成交量较此前精选层增加3.07倍，股票日均换手率1.46%，较原精选层提高0.74个百分点，符合中小市值股票流动性特征。从市场表现看，北交所日均振幅由开市首日的25.51%降至5.28%，股价逐渐趋于平稳；个股波动在预期的合理范围内，价格走势较为平稳，市场定价功能进一步完善。

截至12月14日，北交所合格投资者开户数超460万户。经买卖双方充分博弈后，投资者趋于理性，总体交易热度保持合理水平。除直接参与外，公募基金等其他渠道同样受到较高关注，首批8只主题基金全部实现半日超募。

此外，受北交所引领带动，基础层、创新层交投活跃度明显改善。改革消息宣布以来，三板成指、三板做市、创新成指累计涨跌幅分别为15.13%、34.79%、20.19%，北交所开市后，创新层基础层日均成交总额较改革消息宣布前增长1.83倍。

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