原标题：癌细胞从“休眠”到“苏醒”重大谜团获解

科技日报北京12月14日电 （实习记者张佳欣）癌细胞离开原发肿瘤后会通过“休眠”来躲避免疫和药物治疗，但当其“苏醒”后，会扩散到身体不同组织并复发，形成转移性癌症。癌细胞如何保持数年休眠状态以及为何会“苏醒”一直是癌症研究中的一个重大谜团。近日，美国西奈山伊坎医学院Tisch癌症研究所的研究人员解决了这一关键问题。

根据13日发表在《自然·癌症》杂志上的研究结果，癌细胞通过在自身周围环境中分泌Ⅲ型胶原蛋白来保持“休眠”，当胶原蛋白水平逐渐下降时，癌细胞就会“苏醒”。研究人员发现，通过用这种胶原蛋白丰富癌细胞周围的环境，他们可以迫使癌细胞保持休眠状态，防止肿瘤复发。

癌症患者的死因多由于癌细胞的转移，这种转移很可能发生在肿瘤切除几年后。以前，科学家已经研究了播散肿瘤细胞是如何结束其休眠状态的；而这项新的工作展示了癌细胞如何保持休眠状态。

这项研究使用了高分辨率成像技术，其中包括活体双光子显微镜。这项技术可以实时显示活体动物体内的休眠癌细胞，使研究人员能够利用乳腺和头颈部癌细胞系追踪小鼠模型中处于休眠状态的癌细胞，并能够直观地看到当癌细胞“休眠”时细胞外基质结构的变化，以及当这些细胞“苏醒”时它是如何变化的。

在患者样本中，研究人员表明，丰富的胶原蛋白可以作为预测肿瘤复发和转移的潜在指标。在小鼠模型中，当科学家们增加了离开肿瘤的癌细胞周围Ⅲ型胶原蛋白的数量时，癌症的进展被打断，播散的细胞被迫进入休眠状态。这表明，可以通过调整癌细胞的休眠状态，防止其转移。

论文资深作者、Tisch癌症研究所医学（血液学和医学肿瘤学）副教授约瑟·哈维尔·布拉沃-科德罗博士表示，这一研究结果具有潜在的临床意义，可能会引导研究一种新的生物标记物来预测肿瘤复发，以及减少局部和远端复发的治疗干预措施。这项旨在防止休眠癌细胞“苏醒”的干预措施，是防止其转移生长的一种治疗策略。随着肿瘤休眠生物学的进一步发现和新特效药的开发，诱导癌细胞休眠的治疗与专门针对休眠癌细胞的治疗相结合，最终将防止癌细胞的局部复发和转移，为缓解癌症铺平道路。

(责编：罗知之、陈键)