人民网北京12月15日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-11月，我国新能源汽车产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆。11月，新能源汽车市场渗透率17.8%，继续高于上月，其中新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。

中国汽车工业协会官微截图。

2021年11月，新能源汽车产销分别完成45.7万辆和45万辆，同比分别增长1.3倍和1.2倍。

2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。市场渗透率达到12.7%，高于前10月。

中国汽车工业协会官微截图。

2021年11月，从细分车型来看，纯电动汽车同比分别增长1.2倍和1.1倍；插电式混合动力汽车产销同比分别增长1.6倍和1.7倍；燃料电池汽车产销同比分别下降26.4%和49.3%。

2021年1-11月，从细分车型来看，纯电动汽车产销同比分别增长1.8倍和1.7倍；插电式混合动力汽车产销同比分别增长1.3倍和1.4倍；燃料电池汽车产销同比分别增长23.0%和16.0%。

此外，中国汽车工业协会常务副会长付炳锋日前在“2022中国汽车市场发展预测峰会”上表示，预计中国新能源汽车2021全年销量有望达到340万辆，同比增长160%。

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