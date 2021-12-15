人民网北京12月15日 （记者王震）为落实第八次中日韩领导人会议精神和第四届中日韩科技部长会议精神，由中国科技部和共青团中央共同主办的中日韩青年创新创业论坛于12月8日至9日在青岛举办。

中国科技部副部长张广军，团中央书记处书记、全国青联副主席傅振邦，中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊，日本青年会议所会长野并晃，韩国青年会议所会长车奉根等视频出席会议，青岛市政府副市长耿涛出席论坛并致辞。

张广军副部长表示，中日韩三国都是创新大国，在科技创新领域各有特长和优势，深化三国科技创新合作，是促进区域创新发展的有力举措。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，中日韩经济互补性强，希望三国着眼长远，面向未来，加强全方位交流往来，促进务实对接与创新合作，助力三国青年深化创新创业，为区域创新合作高水平发展贡献力量。

傅振邦书记表示，中日韩三国拥有良好的合作基础和潜力，我们应该积极组织三国青年企业家、科创青年开展创新对话，做好合作项目的对接洽谈，打造中日韩青年科技创新合作平台，加速赛事成果转化与产学研深度融合，通过深化三国科创企业之间的互动交流与创新合作，架起科技文明交流互鉴之桥。

欧渤芊秘书长在致辞中谈到，中日韩三国地缘相近，人文相通，互为重要合作伙伴，希望三国青年加强创新领域的交流与合作，秉承人类命运共同体的理念，为进一步推动中日韩合作、促进东亚地区的持久和平和普遍繁荣贡献智慧与力量。

开幕式上，耿涛副市长向与会中日韩三国的各界友人介绍了青岛市作为我国重要沿海城市，实行对外开放，与日韩两国开展经贸合作的现状以及经济发展总体形势，诚挚欢迎中日韩三国青年人才来青岛创新创业，青岛市将提供全方位的服务和各项扶持优惠政策。

野并晃表示日本青年会议所愿意与中、韩加强青年企业家的务实交流与合作，为亚洲的和平稳定和经济振兴做出贡献。车奉根呼吁中日韩青年企业家携起手来，加强合作，共同打造更加光明的未来。

此次活动主题为“携手创新，打造未来新产业、新业态”，旨在促进中日韩青年之间加强创新创业合作，对接三国政府、企业、社会资源。活动由中国国际青年交流中心、科技部火炬高科技产业开发中心、青岛市人民政府、共青团山东省委员会、山东省科技厅、中国国际商会中日韩企业交流中心、中国青年企业家协会、日本青年会议所、韩国青年会议所等机构承办，来自中日韩三国的参赛代表、科创青年以及在华日韩著名企业代表约150人以“线上+线下”方式参会。

创新是引领发展的第一动力。当今世界，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，科技进步和产业转型升级为中日韩三国青年创新创业提供了重要机遇。此次中日韩创新创业大赛经过中日韩三国专家评委评审，选出了一、二、三等奖各3个以及9个优秀奖。在同期举行的创新创业论坛上，中日韩三方企业代表分别发表了主旨演讲，围绕共同感兴趣的话题进行深入交流，并参加了创新创业洽谈会。活动期间，还举办了中日韩青年科技创新行，组织与会代表赴青岛有关创新创业平台实地参观考察。

科技部国际合作司一级巡视员阮湘平、中国国际青年交流中心党委书记王义军、中国青年企业家协会副秘书长王麒、共青团山东省委副书记刘少华、日本驻青岛总领馆首席领事吉田智久美、韩国驻青岛总领馆领事朴基焕等出席有关活动。

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