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统计局：11月份规模以上工业增加值增长3.8%

2021年12月15日10:07 | 来源：人民网
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实习生于欣 制图

人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2019年同期增长11.1%，两年平均增长5.4%。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。

图片来源：国家统计局官网

分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比增长6.2%；制造业增长2.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.1%。

分经济类型看，11月份，国有控股企业增加值同比增长3.6%；股份制企业增长4.5%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%；私营企业增长3.9%。

分行业看，11月份，41个大类行业中有29个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长7.0%，纺织业下降3.5%，化学原料和化学制品制造业下降0.9%，非金属矿物制品业下降4.0%，黑色金属冶炼和压延加工业下降11.2%，有色金属冶炼和压延加工业下降1.2%，通用设备制造业增长2.8%，专用设备制造业增长4.0%，汽车制造业下降4.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.6%，电气机械和器材制造业增长9.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%，电力、热力生产和供应业增长10.1%。

分产品看，11月份，612种产品中有283种产品产量同比增长。钢材10103万吨，同比下降14.7%；水泥19958万吨，下降18.6%；十种有色金属535万吨，下降0.7%；乙烯231万吨，增长2.7%；汽车267.3万辆，下降7.1%，其中，新能源汽车47.7万辆，增长112.0%；发电量6540亿千瓦时，增长0.2%；原油加工量5964万吨，增长2.2%。

11月份，工业企业产品销售率为97.0%，同比下降1.4个百分点；工业企业实现出口交货值13855亿元，同比名义增长12.6%。   

                                                       

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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