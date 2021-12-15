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统计局：1—11月份全国固定资产投资增长5.2%

2021年12月15日10:08 | 来源：人民网
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实习生于欣 制图

人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）494082亿元，同比增长5.2%；比2019年1—11月份增长7.9%，两年平均增长3.9%。其中，民间固定资产投资281027亿元，同比增长7.7%。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.19%。

图片来源：国家统计局官网

分产业看，第一产业投资12926亿元，同比增长9.3%；第二产业投资151028亿元，增长11.1%；第三产业投资330128亿元，增长2.5%。

第二产业中，工业投资同比增长11.2%。其中，采矿业投资增长7.3%，制造业投资增长13.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长0.2%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长0.5%。其中，水利管理业投资增长2.1%，公共设施管理业投资下降1.6%，道路运输业投资下降0.3%，铁路运输业投资下降1.7%。

分地区看，东部地区投资同比增长6.6%，中部地区投资增长11.0%，西部地区投资增长4.4%，东北地区投资增长5.7%。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长4.9%，港澳台商企业投资增长15.5%，外商企业投资增长3.8%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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