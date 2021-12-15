人民网北京12月15日电 （王仁宏）12月14日，水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议，传达学习贯彻中央经济工作会议精神，审议完善流域防洪工程体系的指导意见和实施方案、实施国家水网重大工程的指导意见和实施方案。

会议指出，中央经济工作会议认真总结今年经济工作，深入分析当前经济形势，全面部署明年经济工作，系统回答了经济形势怎么看、经济工作怎么干，顺应时代要求，体现时代特征，回答时代之问，为我们凝聚共识、坚定信心、真抓实干做好明年经济工作指明了前进方向、提供了根本遵循。要深入学习贯彻中央经济工作会议精神，着力推动新阶段水利高质量发展，为经济社会大局稳定提供坚实水利支撑和保障。要坚持稳字当头、稳中求进，积极推出有利于经济稳定的水利政策，充分发挥水利在扩大有效投资、拉动经济增长，防御水旱灾害、推动安全发展，促进资源节约、改善生态环境，助力乡村振兴、保障粮食安全等方面的重要作用。要全面梳理涉及水利重点工作，压实责任、细化措施、明确要求，确保每项工作都能落到实处、取得实效。当前要统筹做好防凌抗旱、水利安全生产、投资计划执行、南水北调冰期输水等岁末年初重点工作，慎终如始抓好疫情防控，确保今年各项工作圆满收官，明年工作起好步、开好局。

会议强调，完善流域防洪工程体系要突出流域单元，强化系统观念，从流域整体着眼把握洪水发生和演进规律，统筹上下游、左右岸、干支流，科学规划、合理布局、有序推进河道及堤防、水库、分蓄洪区建设。要加快补齐短板弱项，针对防汛救灾暴露出的薄弱环节，迅速查漏补缺，加快实施河道畅通及堤防达标建设、控制性水利枢纽建设、病险水库除险加固、分蓄洪区安全建设、中小河流治理、山洪灾害防治等，补好水旱灾害预警监测短板，补好防御水旱灾害基础设施短板。要着力提升防御能力，提高防御标准，加快推进数字孪生流域、数字孪生工程建设，实现预报预警预演预案功能，完善流域防洪调度指挥体系，强化统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，牢牢守住水旱灾害防御安全底线。

会议指出，实施国家水网重大工程，要坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，遵循确有需要、生态安全、可以持续的重大水利工程论证原则，立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学谋划“纲”“目”“结”工程布局，统筹存量和增量，加强互联互通，协同推进国家、省、市、县四级水网建设，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，全面增强我国水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力，提高水资源集约节约利用水平，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

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