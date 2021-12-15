人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，银保监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，结合银行业保险业监管工作实际，研究部署贯彻落实措施。会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，切实担负起稳定宏观经济的责任，持续提升金融服务实体经济质效，坚决守住不发生系统性金融风险底线，深入推进银行业保险业改革开放，按照稳字当头的要求，着力稳定宏观经济大盘，促进经济运行在合理区间。

一是全力支持经济高质量发展。积极推出有利于经济稳定的金融监管政策。聚焦扩大内需战略，精准支持“十四五”重大项目建设和国家发展战略实施，满足基础设施适度超前投资的资金需求。推动银行保险机构支持科技自立自强。指导加大制造业中长期贷款投放力度。引导金融机构做好“六稳”“六保”工作，加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持力度。加强对“专精特新”企业金融支持，促进中小微企业融资增量、扩面、降价，优化民营经济金融服务，继续引导金融系统向实体经济让利。完善绿色金融政策体系，推动绿色低碳转型，支持能源保供稳价。加强对乡村振兴的金融支持，促进共同富裕。持续加强金融消费者权益保护。全力做好冬奥会、冬残奥会金融服务保障。

二是持之以恒防范化解金融风险。继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，积极防控重点领域风险。完善金融风险处置机制，强化金融监管责任，推动落实地方党委政府责任，压实机构责任和股东责任。强化股东资质审查，严格规范大股东行为，加大对违法违规股东惩戒和公开披露力度。坚持“一企一策”“一地一策”处置高风险地方中小金融机构，将风险处置与深化改革、推动高质量发展结合起来。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制，加大对长租房市场、保障性住房建设金融支持力度，促进房地产业良性循环和健康发展。配合做好地方政府隐性债务风险防范化解。严防高风险影子银行死灰复燃。稳妥处置大型实体企业债务风险。严厉打击违法违规金融活动。依法规范和监管互联网平台金融业务，防止资本在金融领域野蛮生长。

三是持续深化金融供给侧结构性改革。持续推动完善银行保险机构公司治理。支持各地“一省一策”加快省联社改革，推进政策性银行分类分账改革，规范大型银行综合化经营，建立理财公司与母公司风险隔离机制，督促信托业回归职能定位，强化资产管理公司不良资产处置的核心功能。持续增强保险保障功能，规范发展第三支柱养老保险，巩固车险改革成果，推动巨灾保险试点和立法进度。加快推动商业健康保险发展，切实满足基本医疗保障以外的保障需求。推动金融业制度型开放，提升金融服务共建“一带一路”水平。

四是进一步加强监管能力建设。完善风险监测预警体系，提高发现问题和处置风险的能力。遵循宪法宗旨和立法精神，加强金融法治建设，强化监管执法，全面提高金融违法违规成本。优化监管资源保障。夯实监管数据基础，深入推进监管大数据平台建设，提高监管数字化智能化水平。

五是推动全面从严治党向纵深发展。运用好党史学习教育成果。认真落实全面从严治党主体责任，健全完善主体责任和监督责任贯通协同机制，持续推动系统党的建设高质量发展。坚决查处金融风险背后的腐败问题，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。将强化金融监管与加强权力监督结合起来，规范监管权力运行。加强金融监管干部队伍建设，加强调查研究，坚持“三严三实”，全力打造忠诚干净担当的监管铁军。从讲政治的高度坚决抓好中央巡视反馈意见整改工作，举一反三、堵塞漏洞、完善制度，全面加强银行保险监管，有力促进银行业保险业高质量发展。

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