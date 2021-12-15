为全面展现建筑业就业情况，近日，58同城招聘研究院发布了建筑行业就业大数据，从城市、岗位、薪资等维度，深度剖析建筑行业招聘、求职现状，为建筑企业招才引智、求职者理想择业提供行动参考。

58同城招聘研究院数据显示，今年11月，纵览建筑行业重点职位，北京、重庆、广州、成都、深圳的招聘活跃度较高。在增长情况方面，相比去年同期，北京、武汉分别增长31.82%和3.49%。

从求职端来看，今年11月的建筑行业重点职位，成都、重庆、长沙、南宁、贵阳求职需求较高。其中，成都、武汉、西安同比增幅超过20%，长沙以5.88%的环比增幅，展现了较高求职活跃度。

同时，数据还显示，11月建筑行业招聘活跃度前十的职位分别为施工员、CAD设计/制图、装修装潢设计、造价师/预算师、建筑工程师/总工、室内装潢设计、建筑设计师/制图师、橱柜设计师、软装设计师、硬装设计师。在招聘人数上，CAD设计/制图、造价师/预算师同比增长37.57%和2.81%； CAD设计/制图、橱柜设计师、硬装设计师环比增长均超过30%，其中硬装设计师环比增幅为59.68%。

在求职投递次数上，施工员、建筑工程师/总工、室内装潢设计、橱柜设计师、软装设计师均呈同比增长趋势，建筑工程师/总工同比增幅为25.25%；造价师/预算师、软装设计师分别环比增长4.60%、15.30%。可见，建筑行业的求职投递数量与招聘需求匹配度较高，且与装配式建筑产业链相关的技术类人才大量涌向建筑行业人才市场。

(责编：董童、李源)