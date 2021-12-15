人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份我国经济继续保持恢复态势，工农业生产稳中有升，就业形势总体稳定，居民消费价格温和上涨，国际收支继续改善。

展望全年，我国经济发展态势如何？国家统计局新闻发言人付凌晖今日在国新办举行的新闻发布会上表示，当前，国际环境更趋复杂严峻，世界经济复苏放缓，通胀压力上升与疫情蔓延交织，我国经济也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。但我国经济韧性强、长期向好的基本面不会变。从全年看，我国经济有望稳定恢复，主要指标保持在合理区间。

全年经济社会发展主要目标任务有望较好实现

付凌晖分析，从今年前11个月的数据来看，我国经济运行呈现出以下几个方面的积极特征：

一是经济稳定运行的态势在延续。国内生产总值保持较快增长。前三季度，我国经济同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。根据国际货币基金组织等主要国际组织的预计，全年增长有望达到8%左右，明显高于主要经济体，发展韧性强、潜力大、动力足的特点比较明显。就业形势保持稳定。1-11月份，全国城镇新增就业达到1207万人，超过全年预期目标。11月份，全国城镇调查失业率为5%，比去年同期低0.2个百分点，也比2019年同期低0.1个百分点。居民消费价格涨势总体温和。1-11月份，居民消费价格同比上涨0.9%，整体涨幅低于全年预期目标。扣除食品和能源后的核心CPI，同比上涨0.8%，保持基本稳定。国际收支保持平衡。1-11月份，我国货物进出口顺差同比增长20.1%。11月末外汇储备继续稳定在3.2万亿美元以上，国际收支状况总体改善。

二是产业发展基础不断夯实。农业基础得到巩固。全年粮食产量再创新高，连续7年稳定在1.3万亿斤以上，为经济持续健康发展奠定了坚实基础。制造业得到了加强。前三季度，制造业增加值占国内生产总值的比重为27.4%，同比提高1.1个百分点。1-10月份，规模以上制造业增加值同比增长10.4%，快于全部规模以上工业。制造业投资增长13.7%，两年平均增长4.3%，比1-10月份加快0.5个百分点。产业链韧性得到提升。1-11月份，市场紧缺的金属集装箱和集成电路的产量都保持了较快增长，汽车行业缺芯状况也有所缓解，汽车产量连续三个月降幅收窄，煤炭、电力等能源保供稳价取得了积极成效。

三是经济发展的动力活力增强。市场主体增加。放管服改革持续深入，营商环境不断改善，市场主体活跃度保持在较高水平。多种所有制经济共同发展，1-11月份，规模以上工业中，股份制和私营企业增加值同比分别增长10.4%和10.9%，保持较快增长；民营企业进出口同比增长27.8%，占进出口总额的比重达到48.5%，同比提高2.2个百分点。外贸外资较快增长，1-11月份，货物进出口总额同比增长22%；1-10月份，实际利用外资同比增长17.8%，其中高技术产业、服务业实际利用外资分别增长23.7%和20.3%。

四是重大科技成果不断涌现。载人航天、量子计算等领域捷报频传，5G商用建设稳步推进，新发明新技术对经济带动作用不断增强。

“上述情况表明，我国经济稳定发展支撑有力，随着统筹疫情防控和经济社会发展扎实推进，宏观政策调节有力实施，全年经济社会发展主要目标任务有望较好实现。”付凌晖说。

2022年保持经济稳定运行仍有较好支撑

从明年的发展来看，付凌晖认为，战胜困难挑战、保持经济稳定运行仍有较好的支撑。

一是内需拉动有望增强。居民收入稳步增长，就业形势总体稳定，有利于提升居民消费能力和消费意愿。只要把好疫情防控关，明年消费发展仍然大有可为。“十四五”规划重大项目陆续开工，“两新一重”基础设施建设稳步推进，有利于增强有效投资的带动作用。

二是创新驱动态势向好。科技创新加快发展，5G产业加速布局，数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业快速成长，围绕关键元器件、核心零部件等短板领域的创新投入不断加大，取得了一系列成果。2021年，我国的创新指数全球排名升至全球第12位，连续9年上升。

三是城乡区域发展协调推进。新型城镇化、乡村振兴战略等稳步推进，城乡差距持续缩小。今年前三季度，城乡居民可支配收入之比为2.62，比上年同期缩小0.05。区域协调发展战略和区域重大战略稳步实施，带动作用进一步加强。

四是改革开放红利持续释放。放管服改革和优化市场环境成效不断显现，要素市场化改革稳步推进，高水平对外开放加速打造，市场主体活力有效激发，发展活力动力增强。

五是新发展格局加快构建。超大规模市场和完备产业体系的优势进一步显现，经济内循环的主体作用不断增强，共建“一带一路”扎实推进，国内国际双循环相互促进的发展格局加速形成。

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