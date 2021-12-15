人民网12月15日电 （记者杨曦）国家统计局新闻发言人付凌晖今日在国新办举行的新闻发布会上表示，我国劳动力资源仍然比较丰富，无论是在劳动力总量上还是劳动力素质上，都有巨大的有利条件。

从经济角度来看，劳动力是经济发展重要的要素投入。付凌晖介绍，近年来，我国人口形势出现了一些新变化。从目前的数据来看，我国劳动力资源有以下几方面特点：

第一，劳动力资源仍然比较丰富。根据第七次全国人口普查的数据来看，2020年，16-59岁劳动年龄人口为8.8亿人，规模还是比较大。每年出生人口1000多万，人口的总量规模还是比较大的。

第二，劳动力整体素质在提高。知识素质、文化素质和身体素质都在改善。2020年，16-59岁劳动年龄人口平均受教育年限10.75年，比上次普查结果明显提高。大专及以上受教育程度人口占比达到23.61%。从身体条件来看，2019年，我国人均预期寿命达到77.3岁，比2010年提高了2.47岁。健康水平的提高、文化素质的提高，对于改善劳动力的供应有重要的作用。

第三，少儿人口的比重也在提升。第七次全国人口普查的数据显示，0-14岁的少儿人口比重比2010年上升了1.35个百分点。目前三孩生育政策以及配套措施也有利于人口年龄结构的改善，促进人口的长期均衡发展。

“从这些情况来看，我国劳动力无论是在总量上还是劳动力素质上，都有巨大的有利条件。”付凌晖表示，“我们更要看到，中国过去依靠大量低成本的劳动力投入促进经济增长，从未来来看，更多地还是要转向提高技术，通过技术进步来促进经济增长。随着人口素质的提高，特别是具有高素质劳动力供给的增加，未来经济发展还是具有很好的保障。”

(责编：杨曦、高雷)