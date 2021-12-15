12月8日至10日，平安租赁联合13大行业的产业生态伙伴举办首届平安租赁产业生态直播节，链接产业生态伙伴，赋能产业生态发展。

平安租赁相关负责人介绍，该公司持续布局创新领域，打造“产业租赁、数字租赁、平台租赁、生态租赁”四张特色名片，为产业生态发展及租赁行业服务探索创新经验。本次举办的首届平安租赁产业生态直播节是平安租赁联合众多行业生态伙伴，探索产业生态发展及租赁行业服务创新模式的又一次重要尝试。

据介绍，为期3天的直播盛典聚焦“产业+生态”，由6大分会场17个专场组成，横跨汽车、工程建设、制造加工、能源冶金、旅游等13大行业。除专家学者外，本次直播节还邀请到40余位行业代表出席，分享企业增长秘诀。截止12月10日收官日，直播节实时在线观看量近8万人次，点赞数累计达25.6万，多平台观看量累计超过150万人次。

作为平安租赁的业务创新领域，汽融商用车和小微金融全生态、保理供应链生态布局亮相本次直播节。在工建制加分会场，位来自平安租赁工建制加事业部的产品专家就工程机械、制造加工及轻工行业进行“行业扫描”，并分享了公司通过设计丰富的场景化产品、搭建创新的交易结构来满足客户多元化资金需求的有效实践案例。在旅游教育光伏分会场，多位行业专家聚焦“旅游+金融行业的回归与新生”等主题，通过圆桌对话引发思想碰撞。在充电站城市合伙人计划分会场，平安租赁城运事业部推出“平安租赁充电站合伙人计划”，邀请7位行业大咖在基础设施企业解决方案、公交企业解决方案及中小运营商运维解决方案3大专场中，分享实际场景解决方案。

该负责人表示，未来，平安租赁将在融资租赁赛道上持续坚守初心，充分发挥创新型专家领导者的引领作用，着眼新趋势，拓展新领域，探索产业生态创新发展模式。

(责编：曹淼、李源)