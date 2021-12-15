王绍绍

近日，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》（以下简称《规划》）。其中提到，完善中文域名应用环境，进一步推动中文域名推广应用。

《规划》在域名业界引起广泛关注和热议，多名专家学者在接受人民网财经采访时表示，《规划》强调了主管部门对中文域名应用推广工作的重视，也指明了“十四五”期间进一步推动中文域名发展的重要途径。

《规划》对中文域名发展有何影响？

《规划》提到，完善中文域名应用环境。对此，专家表示，目前需要加大工作力度，解决各个应用场景对中文域名的全面支持，包括浏览器、搜索引擎、邮件系统、输入法等，要为中文域名的顺畅使用提供良好的应用环境。

“《规划》提到要进一步推动中文域名推广应用，这强调了应用的重要性，我们要呼吁和鼓励各方在积极注册中文域名的同时启用和宣传中文域名，从而最大程度让广大网民知晓中文域名，并尝试使用中文域名。”专家表示。

政务和公益机构域名注册管理中心相关人员表示，中文域名在全球域名体系中起步较晚，多年来面临技术和应用多重发展瓶颈和障碍。《规划》再次提出支持中文域名发展，对于中文域名坚定走自主创新、可持续发展、弘扬中华优秀文化、践行文化自信之路，提升了信心、增加了动力。

《规划》的出台为中文域名的下一步发展指明了方向，完善中文域名应用环境，进一步推广中文域名应用成为发展中文域名的重中之重，国际互联网工程任务组EXTRA工作组联合主席姚健康表示，中文域名是用中文开启互联网的钥匙，从文化角度来讲，中文域名是在互联网上重要的文化标识，有利于传承和弘扬中国文化；从技术角度来讲，中文域名技术符合国际技术标准和国内行业标准。

中文域名是怎么成长起来的？

中文域名，既是中华文化在互联网上的彰显，也是中国对世界互联网发展的又一贡献。

最早的域名体系仅支持英文字符，当时，我国企业申请注册域名需要把中文名字变为英文或拼音。这样一来，既不利于彰显企业的品牌价值，也不便于我们的网民记忆和使用。为解决这一难题，在国家信息产业相关部门的支持下，中科院技术专家研发了中文域名技术标准，打破了这一技术限制。

经过20多年的努力，中文域名不但已成为国际标准，还被纳入全球互联网根服务器。作为新一代的域名体系，中文域名被成功纳入全球多语种域名体系，中文社群的网民可以更便利地使用本民族语言上网。

“推动用母语上网是我们中文域名从业者共同的使命，纯中文网址具有好记、易理解和便于传播的特点，更适合在互联网上清晰的表达企业愿景、品牌形象等。”中国互联网络信息中心首席网络安全官胡安磊表示，中国互联网络信息中心长期从事中文域名国际和国内标准研究，推动中文域名应用环境改善，不断提升用户体验，并于2010年率先推动全球首个纯中文顶级域写入全球互联网根域名系统，网民可使用全汉字的“.中国”域名访问互联网。

经过多年的努力，中文域名得到了越来越多的关注，很多单位纷纷启用中文域名，例如“数博会.中国”“QQ.中国”等，“beijing2022.中国”更是作为冬奥会官方信息发布平台入口，与全球网民一起共迎奥运盛世。

中文域名推广应用前景如何？

中文域名电子邮件是中文域名应用的典型模式。其实，早在2012年，中科院计算机网络信息中心研究员钱华林就曾使用多语种电子邮箱地址“钱华林@中科院.中国”，向北京、香港、台湾、新加坡、德国等多个地方的互联网专家发出了电子邮件，这也是首封跨越全球的国际化多语种邮箱电子邮件。

如今，国际上微软和谷歌邮箱，以及我国知名电子邮件厂商Coremail和开源软件Postfix均已支持中文域名电子邮件，我国其他主流邮件厂商也在推动相关工作。

为了促进各类互联网应用全面支持中文域名的识别、显示和解析，促进中文域名创新应用，2020年初，中国互联网协会牵头组织编撰《浏览器中文域名普遍适用性测试报告》、开展中文域名普遍适用专项培训等工作。

“一直以来，中国互联网协会把推动中文域名发展作为服务行业发展的一项重要工作，《规划》的出台为进一步推动中文域名发展指明了方向，希望业界企业能够积极响应和落实规划精神，不断推动中文域名广泛应用和可持续发展。”牵头负责中文域名推进工作的中国互联网协会副秘书长裴玮表示。

“中文域名方便企事业单位使用中文品牌名称、机构名称作为互联网入口，是互联网时代广告宣传和品牌传播必备的推广元素。”中国广告协会副秘书长赵践认为，中文域名非常方便被网民和消费者记忆，有助于加深广告传播中的品牌印记并有效提高广告转化率。

中科院计算机网络信息中心研究员王伟表示，在根区中文字表制定过程中发现，汉字是当今世界仅存的一种表意文字。汉字的特点，使得中文域名独具在移动互联网时代视觉传达的表现特性。相信这个特点将会更加有利于中文域名的推广和应用，有助于在互联网上弘扬中文文化。

(责编：罗知之、高雷)