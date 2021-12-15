人民网北京12月15日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为更好发挥创新创业对提升产业链供应链竞争力和稳定性，促进产业集聚发展的支撑作用，第七届“创客中国”中小企业创新创业大赛（以下简称“大赛”）在继续办好区域赛基础上，拟围绕产业集群举办重点产业专题赛（以下简称“专题赛”），围绕产业链大中小企业融通发展举办产业链协同创新赛道赛（以下简称“赛道赛”）。

工业和信息化部介绍，专题赛着力于提升产业创新能力，助力打造一批世界级先进产业集群和中小企业特色产业集群。围绕在全国具有规模优势和影响力的地方主导产业，发掘和服务一批产业领域内具有关键核心技术的创新型项目，加速整合相关资源，激发产业活力、提升产业集群竞争力。

赛道赛充分发挥龙头企业带动作用，推动大中小企业融通创新。重点产业链龙头企业围绕“铸造长板、补齐短板、延伸产业链和价值链”等产业链重点环节“出题”，引导创客团队、中小企业等创新创业主体“答题”，通过产业链协同创新推动产业链整体提升。

工业和信息化部指出，专题赛申办地区能够为参赛优秀企业和创客团队提供奖金奖励、租金减免、人才引进、产业投资、融资对接、市场对接、创新服务和专业化公共服务等专项优惠政策和精准化服务。赛道赛龙头企业应聚焦制造强国和网络强国重点领域，在产业链上居于核心地位，技术水平先进、创新能力突出、品牌影响力大、市场占有率高，有能力从市场、技术、人才、融资、培训等方面为产业链上下游的创客团队和中小企业赋能，鼓励龙头企业提供奖项目孵化、检测检验、新品试用、协同创新、产业投资等支持。

同时，赛道赛应围绕产业链上下游全链条相关领域，采取定向、定类、直接命题等方式设计“题目”，包括产业链发展基础性通用性的“卡脖子”前沿技术研发、关键核心技术创新、关键核心零部件生产、新材料研制、关键核心工艺和基础软件、工具研发、算法模型以及特定应用场景创新解决方案等。题目设定不宜过窄，能够充分调动创客、中小企业的参赛积极性，也不宜过于宽泛，确保参赛项目在同一目标下具有可比较性。

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