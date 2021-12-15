人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局新闻发言人付凌晖今日在国新办举行的发布会上表示，当前市场供求整体状况总体基本平衡，下阶段CPI温和上涨仍有较多有利因素，价格保持稳定有较好的基础。

数据显示，11月份居民消费价格（CPI）同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。付凌晖分析，11月份CPI涨幅扩大主要是以下几个方面的原因：

一是上年同期基数较低的影响。去年11月份CPI同比下降0.5%，而去年10月份同比上涨0.5%，从上涨0.5%转为下降0.5%，导致对当期CPI的影响比较明显。

二是食品价格中蔬菜价格同比涨幅有所扩大。受冬季气候因素影响，虽然上个月蔬菜价格涨幅已经较高，但从这个月环比看，蔬菜价格环比涨幅有所回落，同比涨幅仍在扩大，这对CPI有一定的影响。同时，前期下跌幅度较大的猪肉价格同比降幅在收窄，出现恢复性上涨，这些对当期CPI涨幅都有一定影响。

三是工业消费品中的汽柴油价格涨幅有所扩大。受国际能源价格变化的影响，11月份的汽柴油价格分别上涨36.7%和40.6%，对于当期CPI有一定影响。

“但总的来看，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.2%，仍处于比较温和的水平。与上月相比，核心CPI涨幅回落0.1个百分点，保持基本稳定，说明市场供求整体状况总体基本平衡。”付凌晖说。

从未来走势看，付凌晖认为，CPI温和上涨仍有较多有利因素。

一是从食品看，全年粮食丰收，为食品价格保持稳定奠定了较好的基础。今年粮食产量已经连续7年保持1.3万亿斤以上，是食品价格稳定最重要的基础。鲜菜价格涨幅较高是阶段性的，主要是由于冬季气候因素的影响。从环比看，11月份鲜菜价格环比上涨6.8%，涨幅比上月回落9.8个百分点。目前生猪生产和供应、产能恢复已经达到了正常水平。冬季一般是猪肉消费比较旺盛的季节，受到元旦和春节假日因素的拉动，猪肉价格可能还会有所改善。但总的看，生猪供应总体上逐步恢复，下阶段大幅上涨可能性不大。

二是从非食品来看，尽管交通工具用燃料特别是汽柴油价格受国际因素的影响可能还会存在一定不确定性，但其他的工业消费品和服务供给总体充足，价格涨幅也会保持稳定。例如，11月份衣着、生活用品及服务、医疗保健的价格同比分别上涨0.5%、0.5%和0.6%，基本上总体稳定。

“总的来看，价格保持稳定还是有较好的基础。”付凌晖说。

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