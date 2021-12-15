原标题：海鸥在得物App的“年轻化”破圈：看老字号的传承与创新

“年轻化”创新为契机，老字号释放出商业潜力，也在传承文化价值。近日，中国手表老字号海鸥，在得物App发售专为年轻人打造的全新潮表系列，开启了年轻潮流产品线。除提供精准的年轻消费人群和发布阵地，得物App让老字号用年轻视野打开商业增值空间，更在年轻人中传承老字号的魅力。

海鸥手表技术有限公司总经理王文轩表示，海鸥是一个匠人工艺的传统品牌，得物App则是年轻潮流的风向标，两者结合，传统制表工艺与年轻潮流碰撞出新火花，“未来，海鸥计划持续与得物App深度合作，推出更多符合年轻人潮流趋势的腕表。机械表将不止于传统路径，还能由得物App触达更多的年轻人，推向更广阔的市场。”

抓住年轻眼球、理解年轻需求的新品，让年轻人纷纷用“买单”做出投票，也为老字号“年轻化”指出一条有效路径。得物App相关负责人表示，得物用对年轻需求的理解，推动老字号的年轻化创新和多样化供给，形成需求牵引供给、供给创造需求的动态增长。“在这个过程中，得物具备这样的能力，用好的产品和服务，去链接好供给和需求两端，这是得物长期的使命，也是必然发展方向。”

海鸥在得物App 的“年轻化”破圈

国潮持续升温，“老字号”如何年轻化成为当下热门议题。不少老字号纷纷玩起“品牌跨界”探索年轻化。而梳理海鸥在得物App的步步节奏，老字号的年轻化有了“传承”与“创新”的方法论。“老字号的技术传承和文化底蕴毋庸置疑，年轻化破圈的难点在于理解年轻人，打造年轻人真正喜欢的新品，而在生长于年轻人的得物App，老字号的这些难点迎刃而解。”业内人士分析。

66年前，“五星表”在海鸥诞生。数十年来，海鸥专注于核心技术自主研发。“年轻消费崛起，打造年轻人喜欢的产品，更是让年轻人通过创新新品感受老字号的技术传承，是海鸥表在得物App发布年轻潮表系列的根本原因。”上述人士表示。

据了解，今年年初，海鸥官方入驻得物App，先后上架的9个系列，销量收获颇丰，且85%的购买人群为90后。这给了海鸥与得物App深度合作的底气。而得物App对年轻潮流趋势的洞察，进一步促成了海鸥年轻潮流产品线的创新。

“镂空系列最受欢迎。酒桶式表盘、运动风格、可以根据穿搭来替换的一表两带细节，都是贴合年轻人的设计，”海鸥负责人介绍道。“随表附赠的DIY幸运手链上，笑脸、点赞、666等标识都是年轻人的语言，让他们觉得亲切有趣。”

业界人士表示，海鸥与得物App这一深度合作案例，在行业中引起广泛关注，特别是给很多国潮老字号提供启示。得物App不仅提供了精准的年轻消费人群，更是让老字号收获年轻视野，在动态的潮流趋势研究、灵活的新品设计与供给、首发渠道与资源等各环节，释放老字号的商业潜力，“这也是在年轻人中传承老字号的魅力。从这一点，非常具有意义。”

传承与创新，老字号年轻化释放“文化价值”

“老字号年轻化的价值，除了商业考量，文化传承的意义同样值得关注。年轻一代追求精神共鸣和情感认同，从这一方面，得物App其实在帮老字号拉近与年轻人的心理距离，首发的多样化新品作为沟通契机，老字号融入年轻人的日常生活，文化价值也会随之释放，这也正是老字号，包括国潮品牌都应抓住的机会。”上述业界人士表示。

据了解，此次潮表新品发发布前，海鸥带领得物App社区的年轻达人，实地探访海鸥表厂和海鸥手表博物馆。在生产车间，年轻人们不仅亲身体验潮表在生产线上的诞生，还身临其境感受老字号的品牌历史、机芯研发水平及创新实力。这些年轻人把看到的、感受的实时分享到得物App社区，引发更多年轻人对老字号的兴趣与喜爱。

用户小雨分享说，“有幸探访海鸥手表的工厂，第一次近距离感受国货魅力，每一个精细零件的自主制造，每一个制表环节的严格质检，都值得我们为国产老字号品牌骄傲！”小陈分享了一段现场视频，并配文“我入坑手表就是因为老爸总是戴着一块海鸥表，他告诉我这才是代表了中国手表的品牌，这让我一直对海鸥有着很深的情愫。如今海鸥表还出了潮表新品，不再仅仅是长辈的手表，更是我们这些中国年轻人的潮流手表。也许这就是一种传承吧，手表里的中国范儿。”

在得物App社区，包括海鸥等众多国潮品牌，通过多样化的图文内容、直播、互动分享，沟通年轻人，传递品牌故事文化，加深与年轻群体的情感连结。这种文化价值成为品牌与年轻人更深的连接。

上述人士认为，数字时代的国潮发展，与消费者产生紧密交互，这一过程中不断孕育着产品创新、品牌塑造、市场规模的机会。不管是老字号，还是新国潮，积极拥抱得物App等精准线上渠道，瞄准年轻消费需求，灵活打造打动年轻人的新品，才是有效扩大品牌认知的方法，也能持续满足年轻人对国潮的热爱和追求，“老字号并不需要一味迎合年轻人，在得物App首发多样新品，他们在传承与创新中找到有机的结合点，这不仅是激活老字号焕新，也是国潮文化的年轻传承。这是老字号年轻化的意义所在。”

(责编：董童、李源)