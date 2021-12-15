近日，2021中国联通合作伙伴大会在京召开，中国联通董事长刘烈宏向外界发布了全新战略。会上，刘烈宏表示将全面发力数字经济主航道，将“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”作为主责主业，铸就网络强国、数字中国、智慧社会的数字底座和赋能引擎。

据了解，联通此次“焕新”定位和战略，有助于推进网络强国、数字中国、智慧社会建设，打造差异化核心竞争能力和可持续发展能力，开创公司高质量发展新局面。同时，为积极响应国家战略，中国联通持续加大千兆光网建设力度。

随着经济社会数字化转型加速，数字化时代的智慧家庭市场正在驶入高速增长的快车道。中国联通智慧家庭推进办公室副主任徐文韦表示， 基于“大联接”战略，中国联通打造数字家庭智联平台，通过“平台+网+X”业务模式再升级，实现三千兆智慧家庭一体化解决方案。例如基于FTTR(光纤到房间)技术推出“全屋光宽带”组网服务，将原本在家庭入户位置的千兆光纤接入，延伸至家庭内部每一个房间，为用户提供“全屋千兆覆盖”解决方案。

目前，“全屋光宽带”产品已在全国正式商用，青岛联通率先完成了全国第一个全光住宅项目“崂山壹号院”，与合作伙伴携手打造“科技住宅”新概念。

在发力部署千兆光网的同时，中国联通5G建设进度依然迅猛，在网络速率及建站数量上均具备明显优势。“目前，中国联通与中国电信合作建成5G基站超过68万个，已建成5G SA共建共享网络，实现全国所有地级市城区、县城和发达乡镇镇区5G网络覆盖。”中国联通集团公司5G共建共享工作组组长苗守野说。

共建共享不会只局限在网络规划建设上，已经拓展到了更多的领域。例如在国际海缆维护方面，中国联通与中国电信签订了国际海缆互备合作谅解备忘录，目的是任意一方海缆出现故障时，双方网络可以在一定范围内进行业务恢复，初期已完成香港、新加坡、日本、马赛POP点的资源互备，大大增强了双方国际网络的抗风险能力；在应急通信保障方面，双方开展联合互助，确保通信网络安全畅通；在南北主干光缆维护方面，双方结合各自维护力量优势，推动基础网络资源共维，相互协同处理各类故障，整体压缩故障历时，进一步夯实基础网络维护质量。

5G具有高速率、高可靠性、低时延等特点，随着5G基站大规模建设，5G基站节能逐渐成为业内关注的重点问题。中国联通始终坚持绿色发展理念，不断深化与中国电信共建共享，通过创新网络技术、改善能源效率（PUE）、提高自主核心能力等手段，助力国家“碳中和、碳达峰”目标实现。据了解，近年来，通过共建共享模式已累计为双方节约投资1630亿元，节约运营成本208亿元/年，年节省用电172亿度，减排527万吨。

对于数字时代如何做深“大联接”，在2021中国联通合作伙伴大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示：“联接是数字经济发展和创新的基础，当今中国已经建成了全球规模最大的5G网络和光纤宽带网络，不仅促进了当前消费互联网的蓬勃发展，而且也正在助推各个传统行业走向数字化转型的新征程”。

今年5月，中国联通联合华为召开5G-Advanced技术联合创新发布会，围绕“智构新视界”“智享大上行”“智慧超感知”三大5G-Advanced产业方向，不断拓宽5G能力边界，致力于为用户带来全新体验。

当今社会，5G+工业互联网、智慧医疗、智慧教育、智慧矿山等场景都要依赖高速优质的网络。因此，构建覆盖有效、体验优良、能力一流、效能卓越的网络显得非常重要。这不仅仅包括5G精品网、千兆光网，还体现在政企精品网、物联网等方面。

中国联通集团公司副总经理买彦州在2021中国联通合作伙伴大会算力网络创新实践成果发布会上表示，公司将进一步加大新型基础设施建设，积极构筑“算网为基，数智为核，低碳集约”的算网一体化底座，依托跨区域、低时延、高质量的算力承载网络，实现国家、省、地市的多级算力协同，助力经济社会的数字化发展。

做深“大联接”，连接世界、“联通”未来已成为可能。正如刘烈宏在合作伙伴大会上所说：“中国联通通过做大联接规模，提高联接效率，增强联接黏性，做优联接应用，做厚联接价值，实现从‘基础联接’到‘万物智联’的新跃升，为数字经济提供‘第一联接通道’。”

(责编：董童、李源)