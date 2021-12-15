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人民银行：三季度末金融业机构总资产375.68万亿元 同比增长8.2%

2021年12月15日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2021年三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%。其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，同比增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，同比增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，同比增长8.4%。

金融业机构负债为341.3万亿元，同比增长8%。其中，银行业机构负债为310.7万亿元，同比增长7.5%；证券业机构负债为9.14万亿元，同比增长27.8%；保险业机构负债为21.46万亿元，同比增长8%。

据记者梳理，2021年二季度末，我国金融业机构总资产为371.26万亿元，同比增长9.1%；2021年一季度末，我国金融业机构总资产为364.62万亿元，同比增长9.5%。

来源：人民银行官网

(责编：罗知之、高雷)

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