12月15日，求婚钻戒品牌商迪阿股份正式在创业板挂牌上市。

公开资料显示，迪阿股份本次发行新股4001万股，价格为116.88元/股，公司此次募集资金将用于渠道网络建设项目、信息化系统建设项目、钻石珠宝研发创意设计中心建设项目和补充营运资金。迪阿股份有关负责人表示，借助本次上市，公司有望扩大经营规模和品牌影响力，为成为一流的品牌公司积蓄更强的品牌势能。

据了解，迪阿股份主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，主要产品包括求婚钻戒、结婚对戒及其他钻石饰品。根据2021年上半年数据，求婚钻戒和结婚对戒占主营业务比例分别约为79%、20%。

招股说明书显示，迪阿股份旗下核心品牌DR专注于求婚钻戒以及传播浪漫真爱文化，通过严苛的购买规则、理念的深度培养，打造强有力的品牌护城河，品牌坚守对爱情的独特追求，市场喜好度不断提升，加上覆盖国内外的420余家线下门店，带动了公司整体业绩快速增长。

2018年至2020年，迪阿股份分别实现营业收入15亿元、16.65亿元、24.64亿元，2021年前三季度则进一步攀升至34.11亿元，较去年高出了近10亿元。此外，公司近五年毛利率保持在70%左右，而随着DR品牌势能的逐步释放，公司销售费用率经过高增长时期后，近两年来逐步下降，于2021年前三季度降至24.71%，公司净利率水平也从2019年的15.86%提升至2021年前三季度的29.03%，前三季度归母净利润更是同比增长超两倍，达到约9.9亿元。

(责编：曹淼、李源)