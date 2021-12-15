12月7日，由中国轻工业联合会主办，泸州老窖股份有限公司和江南大学生物工程学院许正宏教授团队共同完成的“年代窖泥菌群功能解析和质量标准体系构建及其应用”“大曲微生物群落功能强化关键技术及应用”“泸州老窖酒体变化规律解析及其年份白酒鉴定体系构建”等3个项目科技成果鉴定会在泸州召开。

鉴定会现场。受访者供图

中国科学院院士、上海交通大学、武汉大学教授邓子新，中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国，中国工程院院士、四川大学教授石碧，天津科技大学校长路福平，重庆大学教授侯长军、中国科学院成都生物所邵华武研究员以及四川省农业科学院唐玉明研究员等7位专家组成鉴定委员会。泸州老窖股份有限公司党委副书记、总经理林锋，泸州老窖股份有限公司副总经理、总工程师沈才洪，泸州老窖股份有限公司副总经理、安全环境保护总监张宿义，江南大学生物工程学院院长许正宏教授等项目完成单位代表出席。

会上，鉴定委员会认真听取完成单位的项目汇报，审查了工作总结、技术报告、检测报告、应用和查新报告等相关资料，经严格质询讨论后，认为本次鉴定的2个项目成果达到国际领先水平，1个达到国际先进水平，一致同意通过鉴定，并表示相关成果既对泸州老窖的科技创新和生产经营具有促进作用，也对我国白酒行业的技术进步和科学发展具有推动作用。

据介绍，泸州老窖高度重视科技创新，坚持创新对品牌的支撑力、企业的推动力和行业发展的源动力，积极布局涵盖创新泸州老窖的“六位一体”的发展战略，打造行业科技创新标杆，积极担当中国浓香文化缔造者、浓香标准制定者和浓香技艺传播者职责。“此次申请鉴定的3项科技成果，是泸州老窖与江南大学开展产学研深化融合的智慧结晶。”林锋表示，泸州老窖将继续坚守初心、奋力前行、凝心聚力、攻坚克难，力争产出更高质量、更高水平、更高层次的研究成果，为中国白酒的高质量发展添砖加瓦，贡献智慧力量。

(责编：董童、李源)