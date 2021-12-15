近年来，光大云缴费以线上化、数字化实践惠及民生，一系列与促进城乡智能化、均衡化发展息息相关的便民金融服务相继落地，并结出丰硕果实。

据介绍，日前光大云缴费直联客户已突破1亿户，较年初增长超100%。依托开放模式，截至12月初，光大云缴费平台本年服务活跃用户达5.5亿户，缴费金额突破5000亿元，服务人次超20亿次，累计接入便民缴费服务项目超12000项，涵盖水、电、燃气、供暖、教育、交通、医疗、社保等数十个领域，便民服务输出至微信、美团、中国银联、金融同业等660多家大型机构，成功构建出便民服务与普惠金融大格局，实现里程碑式跨越发展。

助力“放管服”改革精准服务群众

“很多村民都已经会用自己的手机缴费了！”来自甘肃甘南藏族自治州曼日玛镇的民政干事万么吉表示，她每年的一项重要工作，就是让镇上上千户居民及时缴纳医疗保险和养老保险。过去，万么吉要在各村委会收齐现金和相关材料后赶到镇上帮乡亲们缴纳。如今，她和同事可以直接通过光大云缴费，用手机引导帮助镇上的3000多名居民代缴社保费用，大大提高了基层工作者的工作效率，有效弥合乡村公共服务的数字鸿沟。

据了解，光大云缴费近年来积极响应国家深化“放管服”改革政策号召，重点发力全国社保代收服务，持续拓展各类非税代收服务，助力推动各级各地政府机构“跨省通办、一网通办”加速实施。目前，光大云缴费地方财政非税代收服务覆盖28个省级地区，交通罚款代收覆盖20个省级地区，社保代收覆盖26个省级地区。2021年，已有超过1.6亿人次通过光大云缴费在手机上完成社保费缴纳，缴费金额超670亿元，为异地就业人员、偏远地区人员解决了往返奔波等后顾之忧。

搭建“1+5”多元场景生态系统

近年来，随着经济社会步入移动互联网时代，各大平台的流量入口不断分化，光大云缴费充分发挥缴费业务产生的平台、流量优势，构建出“1+5”多元场景生态系统。通过坚持“简单、流畅、唯美”原则，光大云缴费旗下云缴费APP与云缴费官方、社保云缴费、医疗云、光大社区、开薪宝5个小程序建设驶入便民缴费与普惠金融服务“快车道”，各平台特色亮点日益突出、规模快速增长。

光大银行云生活事业部总经理许长智表示，光大云缴费APP和各类小程序是便民缴费与生活服务进行良好结合的应用，在聚焦便利性金融服务的同时，光大云缴费充分联动光大集团旗下各类优质资源，除了面向各类企业和个人提供水、电、燃气等常见缴费服务之外，专注社保缴纳、医疗挂号结算、社区服务等，同时还上线保险理财、旅游购物、热门直播等众多便民生活服务，构建多元立体的场景生态系统。

“1元系列”打造便民普惠财富管理模式

财富管理3.0时代，光大云缴费充分发挥财富管理和金融科技特色，紧紧围绕“一流财富管理银行”发展战略，不断提升为客户创造价值和财富管理服务的能力。通过持续加大新技术、新场景的赋能力度，以用户体验为中心上线“缴费钱包”和“财富钱包”服务，打造便民缴费为基础的“生活+金融”普惠财富管理模式，截至12月初，光大云缴费钱包客户已突破230万户。

据介绍，“财富钱包”针对多类金融场景搭建“1元系列”便民普惠金融产品体系，为缴费用户提供了包括1元理财、理财夜市等“1元系列”的小额普惠金融产品，给客户提供更加个性化的金融服务。

数字经济时代，光大云缴费也将通过产品与服务的不断创新建设，提升普惠金融服务的效率和精准程度，走稳走实创新发展之路，助力描绘人民“云端”美好生活蓝图。

(责编：董童、李源)