本报记者 李心萍

开栏的话

习近平总书记指出：“今年是‘十四五’开局之年，也是我们党成立100周年。做好今年经济社会发展工作、迈好‘十四五’时期我国发展第一步，至关重要。第一步要迈准迈稳，迈出新气象，迈出新成效。”日前召开的中央经济工作会议提出，“今年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年”“构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了‘十四五’良好开局”。

本报今起推出“稳健前行开新局”专栏，报道开局之年各地区各部门乘势而上、稳健前行的新步伐、新气象、新成效，反映经济社会发展出现的结构优化、动能增强、效益提升等积极变化，展现人民群众真切的获得感、幸福感、安全感。

走，上班去！

上云端，新农人化身网络主播，拼口才、荐好物，农产品畅销网络，收入倍增日子美；

下产线，5800万高技能人才练技艺、强实业，助力制造大国迈向制造强国。

习近平总书记指出：“就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，是社会稳定的重要保障，必须抓紧抓实抓好。”日前召开的中央经济工作会议提出，要在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高经济增长的就业带动力。

“十四五”开局之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持就业优先，1至10月城镇新增就业1133万人，提前完成全年目标任务，就业形势保持总体稳定，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

——我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，为稳定就业提供基本支撑。

扩招3倍！今年年中，大润发启动公司历史上最大规模校园招聘，招募1500名大学毕业生，人数比去年增长两倍。“企业谋转型，急需‘新鲜血液’支撑。”企业有关负责人说。

看供需，招聘广告不断、人才市场里用工方排起长队……我国劳动力市场招聘需求旺盛，求人倍率（岗位空缺与求职人数的比率）始终保持在1以上。

看指标，今年以来，城镇调查失业率曲线稳中有降，10月份全国城镇调查失业率降至4.9%，比上年同期下降0.4个百分点。

“我国经济持续稳定恢复、稳中向好，企业生产经营、用工需求和预期相对稳定，为就业增长提供了基本支撑。”人社部有关负责人说，随着经济结构持续优化，特别是产业转型升级加速推进，高技术制造业、现代服务业发展向好，释放了许多较高质量的就业机会。

——就业优先政策全面发力，牢牢稳住就业大局。

“叮咚”，入账55万元。9月，安徽中鼎精工技术有限公司收到了一笔“神秘”资金。

原来，这是一笔失业保险稳岗返还资金。“我们没有填写过任何申请材料，政府部门根据公司社保缴纳情况，自动发放资金，太令人惊喜了！”公司负责人谢玉雷兴奋地说，有了这笔钱，就能办培训、发福利，稳岗更有底气了。

政策护航筑牢就业底线。今年以来，我国延续实施部分减负稳岗扩就业政策。1至9月，共发放就业补助资金672亿元，向161万户企业发放失业保险稳岗返还资金151亿元。这些含金量高、惠及面广的政策为企业送去真金白银，为稳定就业局势保驾护航。

服务帮忙畅通就业渠道。从“点对点”接送、就业创业课堂、技能培训，到共享用工、线上招聘，一项项保就业、促创业的精细措施逐步落地，为更多劳动者提供就业帮助。截至目前，有关部门已组织40万名未就业毕业生和失业青年参加见习，向127万名2021届困难毕业生发放求职创业补贴，帮助3103万名脱贫劳动力外出务工、稳定就业。

——创新创业活力迸发，为就业增长提供内在持续动力。

实现快速救援的无人机、智能诊断水电站故障的系统……在第一届全国博士后创新创业大赛上，230个博士后创业团队凭借科技实力闯入决赛，将角逐超5000万元的揭榜奖励。

博士后们的创新热情，是我国创新创业热潮的一个缩影。降低申办企业门槛、简化登记注册手续、推广创业培训、建设创业孵化基地、提供贷款支持……一项项落到实处的举措，点燃创新创业激情。截至11月，全国市场主体总量突破1.5亿户。

“调查显示，创业带动就业的效应十分明显，亿万市场主体已成为吸纳就业的源头活水。”人社部有关负责人说。

就业，一头连着经济大势，一头连着千家万户。推动实现更加充分更高质量的就业，老百姓的日子将越来越带劲！

《 人民日报 》（ 2021年12月15日 04 版）

(责编：罗知之、陈键)