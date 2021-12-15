陈 凌

“‘致广大而尽精微’是成事之道。”在中央经济工作会议上，习近平总书记强调：“干事业做工作大方向要正确，重点要明确，战略要得当，同时要把控好细节，把政治经济、宏观微观、战略战术有机结合起来，做到谋划时统揽大局、操作中细致精当，防止因为‘细节中的魔鬼’损害大局。”这为我们干事创业提供了重要方法论。

不谋全局者，不足谋一域。“致广大”才能在纷繁复杂中洞悉规律、辨明方向，在发展大局中找准定位、明确职责。井冈山时期，毛泽东同志和战士们在一棵荷树下歇脚，他问：“站在荷树下能看多远？”有人说能看到江西，有人说能看到湖南。毛泽东同志则意味深长地说：“不仅要看到江西和湖南，还要看到全中国、全世界。”也正是这样一种宏阔的眼界格局和思想方法，让中国共产党人找到了以农村包围城市、武装夺取政权的正确道路。今天，处一隅而察大局、守一方而观大势，依然是重要的工作方法。领导干部想问题、作决策，一定要对“国之大者”心中有数，多打大算盘、算大账，少打小算盘、算小账，善于把地区和部门的工作融入党和国家事业大棋局，做到既为一域争光、更为全局添彩。

细节决定成败。“尽精微”才能消除可能存在的风险隐患，确保工作取得实效。有人曾计算，假设火箭有5万个零部件，若要使整体安全系数达到99.99%，那每个零部件的安全系数则要达到99.9999999%。正是因为有中国航天人对每个工作细节的一丝不苟、对每个零部件质量的“锱铢必较”，这才有了长征系列运载火箭实现400余次发射的成果。如果对工作、对事业仅仅满足于差不多、过得去、一般化，只会把问题掩盖，让结果事与愿违。多些精益求精的执着，稳扎稳打、善作善成，方能积小胜为大胜，达到既定目标。古人讲，“尽小者大，慎微者著”，道理也正在于此。

没有金刚钻，揽不了瓷器活。中央经济工作会议明确强调：“领导干部要提高领导经济工作的专业能力”。经济社会发展是一个系统工程，提高专业能力，做好经济工作，尤需坚持“致广大而尽精微”。一方面，必须切实提高政治站位，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，善于用政治眼光观察和分析经济社会问题，有系统思维、科学谋划，综合考虑政治和经济、现实和历史、物质和文化、发展和民生、资源和生态、国内和国际等多方面因素；另一方面，必须加强调查研究，坚持“三严三实”，真抓实干把党中央决策部署贯彻到工作各方面。

在习近平同志所著的《之江新语》中，有一段文字谈及“掌握正确的工作方法”，形象生动而又意蕴深刻：“我们既要大处着眼，学习曹冲称象，善于把本地区、本部门的工作这头‘象’，置于构建和谐社会全局这条‘大船’上来定位和谋划”“同时，又要小处着手，学习庖丁解牛，善于从具体的现象中把握客观规律，以有效抓手之‘无厚’，入关键环节之‘有间’，拿出具体的工作措施，抓好落实”。坚持“致广大而尽精微”，既登高望远、胸怀大局，又落细落实、积微成著，我们就一定能在新的伟大征程上披荆斩棘、开拓创新、坚毅前行。

《 人民日报 》（ 2021年12月15日 04 版）

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