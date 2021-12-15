■ 邱海峰

“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”“着力稳定宏观经济大盘”“保障产业链供应链稳定”……在今年中央经济工作会议上，“稳”是最抢眼的关键词。会议新闻通稿中，“稳”字共出现25次，一系列工作安排就此展开。

为何如此突出这个“稳”字？怎样确保“稳字当头、稳中求进”？

读懂“稳”字，就要深刻理解中国经济所处的历史方位和国内外环境。明年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，要保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。经济稳，则人心稳、大局稳。稳是主基调，稳是大局。当前，中国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，国际上不稳定不确定因素明显增多。越是面对困难挑战，越要稳字当头，把方向、谋大局，越要从容不迫，保持战略定力和耐心，做到“任凭风浪起，稳坐钓鱼船”，坚定不移做好自己的事情，不断做强经济基础，稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。

有“稳”，也要有“进”。稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。必须辩证看待和把握好“稳”和“进”的关系，以稳求进，以进固稳，在稳的前提下，要在关键领域不断进取，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。经济社会平稳运行，才能为调整经济结构和深化改革开放创造稳定宏观环境；调整经济结构和深化改革开放取得实质性进展，才能为经济社会平稳运行创造良好预期。“稳”和“进”相辅相成、相互促进。稳中求进，充分体现了我们党在危机中育先机的智慧、于变局中开新局的魄力。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，作出经济发展面临“三期叠加”、经济发展进入新常态等判断，坚持稳中求进工作总基调，加强对经济工作的战略谋划和统一领导，完善党领导经济工作体制机制，中国经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强，国内生产总值突破百万亿元大关，人均国内生产总值超过1万美元，国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。在应对风险挑战的实践中，我们深刻认识到，经济运行是一个动态过程，坚持稳中求进，调整政策和推动改革把握好时度效，先立后破，稳扎稳打，中国经济长期向好的基本面就会越来越稳固。

中央经济工作会议强调，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。宏观政策要稳健有效，微观政策要持续激发市场主体活力，结构政策要着力畅通国民经济循环，科技政策要扎实落地，改革开放政策要激活发展动力，区域政策要增强发展的平衡性协调性，社会政策要兜住兜牢民生底线——这七个方面的政策导向，贯穿了稳字当头、稳中求进的要求，明确了做好明年经济工作的政策着力点，擘画出坚持稳中求进工作总基调的重要路径。有国际研究机构评价：“此次中央经济工作会议释放出积极信号，中国决策者既着眼于经济运行之稳，也兼顾长期发展目标，推动高质量发展”“这是中国经济频频逆势突围、保持经济稳定向好的秘诀所在”。

一分部署、九分落实。做好明年经济工作任务十分繁重，我们相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳字当头、稳中求进，上下齐心协力、开拓进取，中国经济一定能在迈向高质量发展的道路上不断创造新的更大奇迹，也为世界经济持续注入更多新动能。

（作者为本报评论员）

(责编：罗知之、陈键)