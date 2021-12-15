1991年12月15日，在杭州湾北岸的浙江省海盐县，我国第一座自行设计、自行建造的核电站——秦山核电站并网发电，结束了中国大陆无核电的历史，我国也成为世界上第七个能够自行设计建造核电站的国家。

秦山核电全景图。邵帅摄

2021年12月15日，中核集团秦山核电安全发电30 周年报告会暨中国核电创新发展论坛在北京、杭州、秦山三地联动举行，中国工程院院士叶奇蓁，国家原子能机构总工程师刘永德，国家能源局副司长史立山，中国核能行业协会副理事长陈桦；中核集团党组书记、董事长余剑锋，中核集团总经理、党组副书记顾军，中核集团董事、党组副书记李清堂，中核集团党组成员、副总经理刘敬，中核集团董事会秘书潘建明；浙江省能源局二级巡视员王京军，嘉兴市政协副主席孙建华，浙江省发展规划研究院副院长周世锋，中核集团华龙一号总设计师邢继等来自国家部委、地方主管部门嘉宾，中核集团代表，业内专家汇聚一堂，共议我国核电发展新征程。中核集团总经理助理，中国核电党委书记、董事长卢铁忠主持会议，秦山核电党委书记、董事长黄潜作秦山核电安全发电30周年总结报告。

此外，在北京会场与秦山会场还举行了表彰活动，为参与秦山核电建设、发展作出贡献的代表颁发功勋人物、杰出人物和贡献纪念章奖项。

中核集团秦山核电安全发电30 周年报告会暨中国核电创新发展论坛现场照片

从无到有、从小到大 我国核电实现规模发展

1985年3月20日，秦山核电站开工建设，我国自主和平利用核能迈出新步伐；1991年12月15日，秦山核电站成功并网发电，16天后中巴两国在北京签订了合作建设巴基斯坦恰希玛核电站协议，标志着中国跨入核电出口国行列。此后，中核集团陆续研发10万千瓦、30万千瓦、60万千瓦和100万千瓦压水堆系列技术。

30年来，在“国之光荣”秦山核电站基础上，中核集团建成田湾、福清、昌江、三门等一批大型核电基地，实现核电规模化发展。此外，中核集团打造我国第三代自主核电技术“华龙一号”，成为彰显我国自主创新能力的“国家名片”之一。

我国是世界上少数几个具有完整核工业体系的国家之一，并在此基础上形成了完整的核电产业链。

业界人士认为，核电产业规模的提升，既为经济社会发展提供了安全、清洁、高效、稳定的电力供应，也有效带动核工业全产业链的体系能力建设。

跟跑并跑、局部领跑 中国核电实现高质量发展

30年前，秦山核电站并网发电，标志着我国核工业发展迈上了一个新台阶，并荣获国家科技进步特等奖。目前，秦山核电拥有专利735项及2项ISO国际标准。

2021年1月30日，我国自主三代核电技术“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电5号机组投入商业运行，标志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列，向建设核工业强国迈出坚实一步。

从秦山到福清，我国核电从技术上“一穷二白”起步，到自主设计、建设百万千瓦级核电站，技术水平和综合实力跻身世界第一方阵，掌握了核电设计核心技术。我国已具备同时建造40台核电机组的工程施工能力，建立起一支专业配置齐全、知识和年龄结构较为合理的核电工程研究设计队伍，形成了比较完善的设计管理和接口控制程序以及质量管理体系。

30年来，围绕产业链布局创新链，中核集团形成体系完整的核科技研发平台，中国先进研究堆、中国实验快堆等一大批核科技研发设施先后建成投用，自主核电燃料元件实现工业应用。自主三代核电“华龙一号”全球首堆、海外首堆成功投入商运，技术指标、建造工期、安全质量达到国际先进水平。

稳定基荷、绿色发展 把握“双碳”新机遇

据了解，秦山核电目前共有9台运行机组，总装机容量为660万千瓦，年发电量约520亿千瓦时。截至今年12月15日，秦山核电基地累计发电超6900亿千瓦时，相当于减排二氧化碳6.53亿吨，植树造林433个西湖景区。

中核集团旗下中国核电控股的各核电站已累计发电1.2万亿千瓦时，相当于节省4亿吨标准煤，减少排放二氧化碳10亿吨、二氧化硫3400万吨、氮氧化物1700万吨，减排效应相当于造林近300万公顷。

今年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，其中指出，要合理确定核电站布局和开发时序，在确保安全的前提下有序发展核电，保持平稳建设节奏。

业界人士认为，核电运行稳定、可靠、换料周期长，适于承担电网基本负荷及必要的负荷跟踪，可大规模替代化石能源作为基荷电源，通过与风光水等清洁能源协同发展，共同构建清洁低碳、安全高效的能源体系，对优化能源整体布局、保障能源供应安全具有重要意义。

此外，核能的多用途利用也体现在民生工程上。从今年7月28日开工到11月15日，秦山核电完成南方首个核能供热项目建设，开辟核能综合利用新市场，探索南方冬季集中供暖新方案。

出席本次活动的还有国家原子能机构，国家能源局，国家核安全局，生态环境部华东核与辐射安全监督站，浙江省、嘉兴市、海盐县相关部门，上海市核电办，中国核能行业协会，国电投，中核集团总部相关部门，中国核电各成员单位，秦山核电各股东方以及各相关合作单位等部门及单位相关负责人。

(责编：曹淼、章斐然)