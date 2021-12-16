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满足冰雪爱好者出行需求 铁路部门增开多趟张家口太子城方向旅客列车

2021年12月16日16:11 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者王连香）记者从中国铁路北京局获悉，为满足冰雪爱好者出行需求，铁路部门增开京张高铁去往张家口崇礼区太子城方向旅客列车。

12月17、19日，清河站—太子城站增开G9905/G9906次、G9907/G9908次、G9909/G9910次列车。列车时刻如下：

G9905次：清河站12:33分始发，怀来站13:01分到13:03分开，太子城站13:31分终到；G9906次：太子城站14:00分始发，八达岭长城站14:33分到14:35分开，清河站14:55分终到。

G9907次：清河站15:36分始发，东花园北站16:00分到13:03分开，太子城站16:35分终到；G9908次：太子城站17:22分始发，下花园北站17:40分到17:42分开，清河站18:15分终到。

G9909次：清河站18:39分始发，太子城站19:31分终到；G9910次：太子城站20:26分始发，下花园北站20:44分到20:46分开，八达岭长城站21:03分到21:05分开，清河站21:25分终到。

铁路部门提醒广大旅客，有计划出行需求的旅客，可通过登录中国铁路客户服务中心网站、12306手机客户端、车站窗口、自助售票机、火车票代售处等渠道购买车票。

(责编：王连香、高雷)

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