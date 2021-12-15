技术名称：

Lucida最新一代高斜率旋转导向

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

Baker Hughes贝克休斯是一家跨国能源技术公司，为能源和工业客户提供解决方案。贝克休斯公司于1907年成立，2017年7月，由通用电气GE的油气业务板块 (GE Oil & Gas) 进行全球合并后形成通用电气贝克休斯 (BHGE)公司，并于2019年10月，正式更名为Baker Hughes贝克休斯公司。

贝克休斯的业务遍及全球120多个国家，拥有约58,000名员工，主要为客户设计，制造以及提供领先的技术解决方案，是可覆盖上中下游行业技术及产品组合的能源技术公司。贝克休斯在提供除石油和天然气行业以外的创新技术和服务，其拥有可提高能源效率并优化油气及电力行业生产的措施与手段，以及诸如CCUS、氢能领域等可显著减少碳排放的解决方案。目前业务主要分为四大板块：油田服务（Oilfield Service-OFS）、油田设备（Oilfield Equipment -OFE ）、透平及过程控制（Turbomachinery & Process Solutions- TPS ）以及数字化及解决方案（Digital Solution-DS）。

参评理由：

贝克休斯通过整合硬件、软件、自动化，和远程连接技术研发出了Lucida高级旋转导向系统，为实现优异的钻井表现、精确的井轨控制和卓越的井眼质量提供了全新的方式。Lucida旋转导向系统工具可靠性更高，结合了根据应用场景量身定做的钻头，通过高端切削齿和钻头高级定向控制技术，提高机械钻速的效率和定向控制的精确度。导向头上搭载了实时的动力学传感器，可以优化能量传递，并通过多芯片模块（MCM）电子技术，可以将钻井作业推广到更严酷、更高温、深度更深的作业环境。Lucida通过近钻头16扇区伽马传感器提供实时的地层数据，从而实现更快更精准的地质导向和地质卡层决策，能在第一时间钻达地质靶点，避免侧钻。Lucida自动化井轨控制系统集成了稳方位和稳井斜两种钻井模式，实现全程矢量导向，在地层任何变化趋势下都可以自动纠正井眼轨迹。即使在高机械钻速的情况下，也能通过毫秒级的方位和井斜测量，在秒级范围内不断调整导向力，达到精确的井轨控制。另外，Lucida可以通过贝克休斯远程作业来操作。结合成千上万口作业井的经验，钻井和技术评价专家通过采用独家专利的操作系统和高级技术来实现钻井的远程作业。精确的井轨控制和极致的井眼质量，都可以通过Lucida旋转导向系统实现。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)