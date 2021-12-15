服务名称：

华泰国际“4+1”业务平台体系

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

华泰证券是一家科技驱动型证券集团，自1991年成立以来，以金融科技助力转型，用全业务链资源为投资者提供专业的金融服务，是一家在上海、香港和伦敦三地均上市的中国金融机构。秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，华泰证券将全面实施数字化赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略，致力成为一流投资银行。华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台。

参评理由：

华泰国际全方位对接集团全业务链体系，切实加强资源跨境联动，帮助客户把握资产配置先机，更好地满足境内客户“走出去”和境外客户“走进来”的多元金融需求，推进建设涵盖一、二级市场的跨境金融产品平台，为境内外客户提供全方位的跨境综合金融服务。

华泰国际形成了包括固收业务平台、股权业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务在内的“4+1”业务平台体系：股权业务平台以主经纪商业务为方向，打造中资券商综合实力；个人金融平台线上线下结合，加速获客；固收业务平台打造以代客业务为导向的全新固收平台，数字化水平行业领先；基金平台紧握粤港澳大湾区和中概股回归机遇；投资银行业务充分发挥境内外投行一体化以及A+H+GDR三地上市经验的优势，通过境内外团队联动，与监管机构保持良好的沟通，为境内外企业提供港股IPO、再融资、跨境并购等各类服务。此外，投行业务与公司个人金融及基金平台合作紧密，为企业客户提供定制化的全生命周期金融服务。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)