本报记者 陆娅楠

12月15日，国家统计局公布的经济数据显示：我国经济运行总体稳定，主要指标处于合理区间。今年前11月，全国城镇调查失业率平均为5.1%，低于全年5.5%左右的预期目标；居民消费价格同比上涨0.9%，低于3%左右的全年预期目标；外汇储备余额连续7个月保持在3.2万亿美元以上，国际收支保持基本平衡。

在国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，“我国经济稳定发展支撑有力，随着统筹疫情防控和经济社会发展扎实推进，宏观政策调节有力实施，全年经济社会发展主要目标任务有望较好实现。”

随着宏观政策跨周期调节扎实推进，保供稳价和助企纾困力度加大，11月份，国民经济继续恢复，实体经济稳中有升，就业物价总体稳定，进出口增势良好，民生保障有力，发展质量稳步提升。

粮食产量再创新高。今年全年粮食总产量达到13657亿斤，连续7年保持在1.3万亿斤以上。

工业生产继续回升。11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月加快0.3个百分点。

市场保供稳价显效。1—11月份，金属集装箱、集成电路产量同比分别增长129.7%和37.1%。

民生保障有力。基本消费品产销稳定增长。11月份，规模以上农副食品加工业、食品制造业增加值同比分别增长7%和9%，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长14.8%和15.5%，有利于满足居民生活需要。民生投入继续增加。1—11月份，教育、卫生投资同比分别增长9.5%和26.6%，明显快于全部投资。

高质量发展稳步推进，技术密集型产业和附加值高的新产品快速增长。11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长15.1%，比上月加快0.4个百分点；工业机器人、新能源汽车产量分别增长27.9%和112%。

日前召开的中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

看需求，社会消费品零售总额同比增速由年初的两位数增长回落到个位数，投资同比增速也由年初的两位数增长回落至个位数增长。看供给，国际大宗商品价格上涨，国内部分能源和金属供给偏紧，工业生产者出厂价格（PPI）涨幅从1月份的上涨0.3%扩大至10月份的13.5%。汽车产量也出现连续同比下降。看预期，制造业采购经理指数（PMI）自4月以来连续回落，9月和10月跌至收缩区间，其中小型企业制造业PMI连续7个月处于收缩区间。看经济增长，一、二、三季度国内生产总值两年平均增速分别为5%、5.5%和4.9%，三季度经济增速回落比较明显，也反映出经济存在下行压力。

“尽管存在这三重压力，但中国经济长期向好的基本面没有变，韧性强的特点也比较突出。”付凌晖表示。

经济稳定运行态势在延续。前三季度，我国经济同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。根据国际货币基金组织等主要国际组织的预计，全年增长有望达到8%左右，明显高于主要经济体，发展韧性强、潜力大、动力足的特点比较明显。

产业发展基础不断夯实。粮食产量再创新高，为经济持续健康发展奠定了坚实基础。前三季度，制造业增加值占国内生产总值的比重为27.4%，同比提高1.1个百分点，制造业得到了加强。1—11月份，市场紧缺的金属集装箱和集成电路的产量都保持了较快增长，汽车行业缺芯状况也有所缓解，汽车产量连续三个月降幅收窄，煤炭、电力等能源保供稳价取得了积极成效，产业链韧性得到提升。

经济发展动力活力增强。随着“放管服”改革持续深入，营商环境不断改善。1—11月份，规模以上工业中，股份制和私营企业增加值同比分别增长10.4%和10.9%，保持较快增长。

“从全年看，我国经济有望稳定恢复，主要指标保持在合理区间。”付凌晖说。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)