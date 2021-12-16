本报记者 王云娜 潘俊强 张云河

产业链办公室工作人员杨阳——

链式招商 行业共赢

12月9日上午，在湖南长步道光学科技有限公司的无尘生产厂房，一批运用于人工智能领域的中高端工业镜头正在生产，组装镜头所用的镜框，就来自紧邻的湖南伟亿科技有限公司。

这样的火热生产场景，与长沙推行的产业链招商政策关系密切。

近年来，长沙大力发展22条工业新兴及优势产业链。每条产业链由一名市级领导任链长、由一个园区牵头，在牵头园区组建产业链办公室。“链办”和园区树立“链式思维”，制定了以商招商的工作思路。

去年5月，杨阳来到由雨花经开区牵头的长沙市人工智能及传感器（含数控机床）产业链办公室，担任“链办”副主任。到任之初，杨阳第一时间调研园区企业发展情况，筛选了一批有影响力的龙头企业。

了解到长步道是机器视觉及精密光学领域的领军企业，杨阳敲开了长步道董事长、总经理李四清办公室的大门，希望他能为产业链招商引资。

“除了能享受省、市、园区的一系列扶植奖励政策，新入驻企业还能获得‘前两年免租、第三年租金减半’的场地补贴。”杨阳带着各类政策文件，逐一讲解。

“我们和上下游企业互动良好，可以帮着引荐。”李四清说。供应商近距离服务，可以为企业凝聚合力，对于长步道的发展而言是一件大好事。

在优质营商环境的吸引下，多年来为长步道生产金属零件的供应商肖丹动了心。今年春节后，肖丹在雨花经开区注册成立伟亿科技，租下2500平方米的厂房，紧锣密鼓地建设生产线。

“第一年光是场地等补贴，就节省了90万元开支。加上其他优惠政策，激励我们心无旁骛投入生产。”肖丹对自己的选择十分笃定，“从长远看，我们不仅能够节省产品物流成本，还能对长步道的需求快速反应，提高研发配合度。”

此后，通过同样的方式，雨花经开区成功引进湘光科技、兴娄涟等光学配套企业。长步道所需的光学镜片和精密零件等零部件，拥有了更加稳定的供应链条。

据了解，今年1月至11月，人工智能及传感器（含数控机床）产业链共引进企业36家，新签约重点项目18个，累计新增投资50.75亿元。

充电桩市场调研人员蒋鹏——

摸清需求 优化供给

初见蒋鹏时，他正在充电站跟车主们攀谈，了解他们的情况和诉求。

北京的冬天有些冷，不过蒋鹏每天却忙得热火朝天。他是特来电（北京）新能源科技有限公司的一名工作人员，主要从事电动汽车充电站建设选址、充电桩使用情况等方面的调研工作。蒋鹏说，“见到车主就会多问几句，一些建站的决定经常会来自车主不经意间的三言两语。”

蒋鹏举例说，曾经一处建在商场停车场的充电站，车主们排队24小时不间断充电，这让蒋鹏大吃一惊。他来跟每名车主调研，发现一些采用电车的网约车、货运车的运营线路覆盖于此。此后，他们再布局充电站时，又多了一项参考。

当前，公共充电站的建设布局方向主要是商场、酒店、医院、机场等人流量比较大的停车场。“在这些地方投资建设，我们会通过分成等方式合作。”蒋鹏说，“完备的充电设施也会吸引车主来此消费，对我们和合作方来说是双赢。”

不过，即使充电桩建好了，想吸引车主前来充电，还是需要花不少心思。“之前公司管理的一个充电站，利用率始终不高。”蒋鹏说，经过调研，发现原来是车主的充电综合成本比较高。于是，公司跟利益相关方进行谈判，对电费、服务费、停车费等影响电动汽车车主充电成本的因素进行了优化，综合成本降低，来此充电的车主多了起来。

“充电安全可靠也是吸引车主到站充电的一个因素。”蒋鹏点开一个APP介绍，智能化的充电设施会对电池的健康数据进行分析，充电的过程也是电池体检的过程。当充电数据出现较大波动时，基于充电网大数据的双层安全防护系统会通过云平台或电话通知车主。“曾经有车主接到预警通知后，立即开车到4S店检测，发现电池系统确实存在关键故障，避免了起火事故。”蒋鹏说。

“驾驶电动车，最普遍的顾虑就是里程焦虑，电动车行业想要发展好，充电桩的供应必不可少。”在蒋鹏看来，自己的工作很有价值，“建好管好优化好充电桩，就是我们的供给侧改革。”

港口调度中心值班主任赵永科——

货物进出 高效联动

午夜，广西北部湾港钦州港区调度中心里，值班主任赵永科接到通知：受海况影响，从印度尼西亚起运的“海丰平泽”号推迟8小时抵港。他赶紧联系港口管理局修改靠泊计划，联系船代通知海关、边检、引航员时间变动；联系海事局交管中心保障通航安全……

12月4日早上7时许，巨轮“海丰平泽”号靠岸。很快，岸边吊具升降，车辆穿梭。经过15个小时井然有序的工作，“海丰平泽”号卸下606个货柜，又装上522个。其中，卸下的10个货柜里装有260吨的起酥油，将通过海铁联运班列发往重庆团结村站。

提起海铁联运，赵永科很感慨：“物流效率之高，真是今非昔比。”他回忆，在西部陆海新通道未开通之前，集装箱抵港卸船之后，要经历码头存放、公路短倒等环节，才能通过公路或铁路运出。如今，钦州港区22个泊位昼夜不停连轴转，钦州集装箱中心站的班列一趟又一趟发往各地，海铁联运开创了全新快捷的物流路径。

记者问，海上运输和铁路运输毕竟是两种不同的运输方式，“联运”想必没那么容易吧。赵永科笑着解释：“有我这样给船舶当‘保姆’的‘小调度员’，自然也有给海铁联运当‘保姆’的‘大调度员’咯。”

这些年，广西北部湾国际港务集团有限公司和中国铁路南宁局集团有限公司通力合作，搭建起港铁联合办公、联合交班、定期协调等机制，通过推进信息共享、无纸化交接，减少了港站解编作业，使港口至内陆的货物运行时间压缩了15%左右。

如今，内外联通、安全高效的物流网络在广西、在北部湾港得以体现：目前北部湾港共拥有63条航线，其中外贸航线37条，基本实现国内主要港口和东南亚、东北亚主要港口全覆盖，通达全球100多个国家和地区的200多个港口；截至12月8日，西部陆海新通道海铁联运班列累计开行5367列，同比增加1748列，增幅达48.3%。

“按计划，明年6月，北部湾港首个全自动化集装箱码头将在钦州投产运营。那时候，我们调度员将会有新的用武之地。”赵永科说。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)