难点堵点逐步打通（点睛）
2021年12月16日05:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号
强化“链式思维”，打通的是产业链条，降低的是运营成本，增强的则是市场竞争力；完善海铁联运，每一分钟的时效提升，都在为企业赢得市场积蓄力量；小小充电桩，建好管好优化好的背后，是车主不断减弱的里程焦虑，也为产业的发展打牢了根基。
中央经济工作会议提出，“要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点”“加快形成内外联通、安全高效的物流网络”。从各地的实践来看，一系列政策举措正加速出台，行业产业发展的难点堵点也正在逐步打通。
相信随着有效市场和有为政府更好结合，质量变革、效率变革、动力变革持续深化，新发展格局将加快构建，高质量发展也将迎来更强动力。
《 人民日报 》（ 2021年12月16日 07 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 民航局：民航服务质量监督平台旅客投诉处理合规率达95%以上
- 人民网北京12月15日电 （记者乔雪峰）2021年9月1日起，《公共航空运输旅客服务管理规定》正式施行。民航局为深入落实规章相关要求，践行“真情服务”理念，进一步维护消费者的合法权益，于9月1日正式启用了民航服务质量监督平台（以下简称平台）,为旅客提供投诉、举报、政策法规检索、航空旅行常识查询、服务评价等“一站式”服务。…
相关新闻
- 评论
- 关注