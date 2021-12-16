白之羽

强化“链式思维”，打通的是产业链条，降低的是运营成本，增强的则是市场竞争力；完善海铁联运，每一分钟的时效提升，都在为企业赢得市场积蓄力量；小小充电桩，建好管好优化好的背后，是车主不断减弱的里程焦虑，也为产业的发展打牢了根基。

中央经济工作会议提出，“要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点”“加快形成内外联通、安全高效的物流网络”。从各地的实践来看，一系列政策举措正加速出台，行业产业发展的难点堵点也正在逐步打通。

相信随着有效市场和有为政府更好结合，质量变革、效率变革、动力变革持续深化，新发展格局将加快构建，高质量发展也将迎来更强动力。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)