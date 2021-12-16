方 敏 方俊勇

临近年末，浙江省杭州市淳安县某项目务工的胡长富和工友们不太担心工资问题。他们都说：“今年大家都很放心，因为就算有问题，也可以找平台嘛。”

让胡长富和工友点赞的平台，是淳安县人力社保局党员干部为破解欠薪难题、实现真实用工数据全过程留痕而打造的一个数字平台。该平台于今年7月11日上线试运行，投用时间虽不长，却让农民工们有了十足底气。

52岁的胡长富，今年暑假就深有感触。“当时儿子就要去上大学了，特别操心他的学费和生活费，因为我的工资还欠着呢。”胡长富说，后来在工友指点下，他用手机登录平台进行投诉，人社部门很快反馈，欠薪也在开学前到账了。

平台为什么效果显著？“从往年劳动保障监察情况看，劳动纠纷80%以上为工程建设领域的欠薪纠纷。”淳安县人力社保局局长袁君说，这和工程建设领域用工过程人员结构层次多、动态性强、流动性大和维权证据不充分，导致劳动执法调查面临“取证难、示证难、认证难、存证难”有直接关系。而平台的搭建，就是用数字化的手段将用工数据全过程留痕，从而为彻底解决相关问题提供了支撑。

目前，农民工通过浙里办APP和微信小程序就能快速进入该平台，里面含有“主功能区、公告区、服务区”三大板块，其中“主功能区”板块包含了“申报项目、实名注册、合同签订、记工考勤、工资结算、退场”六大模块。

“在这个主功能区，农民工、班组长可以利用手机完成电子合同签订、记工考勤确认等操作，整个过程文字和语音同步提示，便于操作使用。”淳安县劳动保障监察大队负责人郑志军说，所有重要环节由农民工、班组长、施工单位三方确认，实现全程留痕，“当农民工遇到薪金纠纷，可以通过服务区板块投诉，我们就能根据这些‘留痕’快速做出判断。”

郑志军说，通过数字化手段，彻底解决了在建工程中用工信息不透明、农民工计薪结算不准确、农民工维权证据缺失、末端执法处置困难等问题，形成劳动用工全链条在线闭环监控。此外，该平台还根据实名制通道考勤和平台记工考勤匹配度、工资性工程款拨付情况、工资发放情况整合形成综合风险指数评价，实施欠薪实时预警和风险管控。

据了解，平台上线试运行以来，已实现淳安范围内工程建设在建223个项目的全覆盖，注册农民工4.8万余人，目前已通过风险预警提前发现用工异常并介入处置相关事件8起，发布招聘信息78条，为2个新开工项目招用农民工76名，发布职业培训信息6条，受理培训申请214人次。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)