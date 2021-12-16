新华社深圳12月15日电 题：他们为何奔向先行示范区——2021深圳全球招商大会透视

新华社记者孙飞、梁旭

15日，2021深圳全球招商大会举行。疫情并未影响这一活动的火爆人气，大会洽谈签约项目超260个，涉及投资总额超8200亿元。

世界经济仍在阴霾之中，而中国的创新之城深圳，在推进建设中国特色社会主义先行示范区的进程中，吸引各方投资前往，显现蓬勃发展势头。

充满科技感、未来感的宣传片，主持人用中英文推介深圳，现场同时提供中英、中德、中日三种语言的同声传译……多个细节显现这场招商大会的国际化。今年，深圳设置了12个海外分会场，全面展现城市的经济活力、创新动力、城市魅力和投资潜力。

在日本东京的分会场，与会日本企业代表希望与深圳在人才、资本、创新和市场等方面发生积极的“化学反应”；而在法国分会场的活动中，不少嘉宾则期待在先进制造、航空航天、新能源等方面进一步加强交流与合作。

深圳市商务局副局长简政表示，包括空中客车、赛诺菲等众多法国知名企业扎根深圳发展，深圳目前已设立驻法国经贸办事处，期待加强交流与合作，实现优势互补、信息共享、合作共赢。

空中客车中国创新中心负责人孙路说，中心2019年于深圳正式落成，外籍员工超过1/4，是空中客车全球两个创新中心之一。

“尽管经历疫情，中心与深圳本地供应商仍然合作了超百个订单。”孙路说，我们还与腾讯、光峰科技等企业开展合作，提供新的航空应用产品。

在中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达看来，深圳具备市场化、法治化、国际化的优势，而在推进建设中国特色社会主义先行示范区的进程中，持续优化的营商环境、完善的产业体系、优秀的人才资源等，为外资投资带来信心。

今年是深圳全球招商大会举办的第三届。2019年深圳举办首届全球招商大会，梳理了30平方公里的产业用地面向全球招商。2020年，深圳在全球8座城市设立了海外分会场，大会洽谈签约项目242个，涉及投资总额超过7800亿元。

“只要是符合深圳产业方向、高质量发展要求的优质项目，深圳一定有地可落。”广东省委副书记、深圳市委书记王伟中说。

最新发布的数据显示，2020年洽谈签约的242个项目中已落地超过220个。不断跑出的项目落地“加速度”，推动招商大会签约金额持续上升，彰显国内国外投资者看好中国、看好广东、看好深圳。

15日的第三届大会现场，共有44个重大项目集中签约，包括ABB、麦德龙、美国运通等。ABB电气中国电动交通业务负责人曹阳说，深圳是数字化发展的高地，如智慧楼宇、电动交通等发展都非常快，新兴产业的快速发展不断带动全球企业前来投资。

最新数据显示，今年前10个月深圳市吸收合同外资209.9亿美元，增长19.8%，实际使用外资88亿美元，增长24.8%。截至目前，世界500强企业中已有近300家前来深圳投资。

打造“民生幸福标杆”，随着公共服务的日渐完善便利，越来越多的外籍居民来到深圳工作生活。如在创新企业集聚的深圳南山区，外籍居民约有2万人，占区域人口约1%。

来自法国的易境商公司亚太区董事总经理徐安嘉，与他的法国妻子和四个孩子都生活在南山蛇口。“我们希望孩子更加深入地了解中国。”徐安嘉说。

(责编：胡永秋、杨光宇)