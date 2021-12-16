我国苏北盆地页岩油勘探获突破 预测资源量3.5亿吨
2021年12月16日08:39 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者夏晓伦）记者从中国石化获悉，中国石化所属华东石油局部署在苏北盆地的3口页岩油探井获高产页岩油流，其中，近期，溱页1HF井试获日产油55吨；帅页3-7HF井试获日产油20吨；此前部署的沙垛1井已连续自喷生产392天，累产页岩油1.1万吨。
据初步评价，中国石化在苏北盆地溱潼凹陷地区落实有利区面积420平方千米、页岩油资源量3.5亿吨，展示了该地区良好的勘探开发前景，将开辟我国苏北盆地原油资源战略接替阵地。
据了解，页岩油是指储存在页岩层微小孔隙中的非常规石油资源，目前，国外仅北美实现了页岩油大规模商业性开发。页岩油是我国重要的战略资源，加快页岩油勘探开发对保障国家能源安全意义重大。苏北盆地页岩油埋深超3000米，压力大、储存空间比头发丝还细微、开发难度大，给钻井、压裂等工艺技术带来了极大挑战。
在页岩气勘探开发领域，中国石化于2017年建成的涪陵页岩气田，至今气田已累产气超400亿立方米。日前，该气田新增探明储量1048.83亿立方米，累计探明储量近9000亿立方米，占全国页岩气探明储量的34%。此外，2018年中国石化探明发现了我国首个深层页岩气田——威荣页岩气田，并于2020年建成10亿立方米年产能。
(责编：罗知之、高雷)
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