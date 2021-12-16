人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国苏北盆地页岩油勘探获突破 预测资源量3.5亿吨

2021年12月16日08:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月16日电 （记者夏晓伦）记者从中国石化获悉，中国石化所属华东石油局部署在苏北盆地的3口页岩油探井获高产页岩油流，其中，近期，溱页1HF井试获日产油55吨；帅页3-7HF井试获日产油20吨；此前部署的沙垛1井已连续自喷生产392天，累产页岩油1.1万吨。

据初步评价，中国石化在苏北盆地溱潼凹陷地区落实有利区面积420平方千米、页岩油资源量3.5亿吨，展示了该地区良好的勘探开发前景，将开辟我国苏北盆地原油资源战略接替阵地。

据了解，页岩油是指储存在页岩层微小孔隙中的非常规石油资源，目前，国外仅北美实现了页岩油大规模商业性开发。页岩油是我国重要的战略资源，加快页岩油勘探开发对保障国家能源安全意义重大。苏北盆地页岩油埋深超3000米，压力大、储存空间比头发丝还细微、开发难度大，给钻井、压裂等工艺技术带来了极大挑战。

在页岩气勘探开发领域，中国石化于2017年建成的涪陵页岩气田，至今气田已累产气超400亿立方米。日前，该气田新增探明储量1048.83亿立方米，累计探明储量近9000亿立方米，占全国页岩气探明储量的34%。此外，2018年中国石化探明发现了我国首个深层页岩气田——威荣页岩气田，并于2020年建成10亿立方米年产能。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
民航局：民航服务质量监督平台旅客投诉处理合规率达95%以上
　　人民网北京12月15日电 （记者乔雪峰）2021年9月1日起，《公共航空运输旅客服务管理规定》正式施行。民航局为深入落实规章相关要求，践行“真情服务”理念，进一步维护消费者的合法权益，于9月1日正式启用了民航服务质量监督平台（以下简称平台）,为旅客提供投诉、举报、政策法规检索、航空旅行常识查询、服务评价等“一站式”服务。…
云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
　　人民网北京12月15日电 （记者余璐）记者从中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心获悉，经公安机关对云南哀牢山因公殉职的张金榜、杨敏、刘宇、张瑜4名地质调查人员进行法医学检验：4人系低温所致心源性休克死亡，排除中毒、机械性损伤死亡。另据公安、地质、气象、环境、通信、林业、山地救援等领域专家联合现场勘察，认为4人殉职原因主要是：长时间爬山导致体力消耗过大，事发区域出现瞬时大风、气温骤降等原因造成人体失温。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部