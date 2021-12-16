12月14日，由中国信息协会主办的“第十一届能源企业信息化大会”于北京召开。本次大会以“数字驱动转型发展，创新引领能源变革”为主题，工信部、国家能源局等领导，与来自各行业机构、科研院校、信息技术企业的行业代表共聚一堂，带来能源企业数字化转型经验分享。

大会主论坛上，联想集团副总裁、联想企业科技集团行业事业部总经理刘文超发表了《“新IT”赋能能源行业智能化转型》主题演讲。他表示：“中国经济正在构建以新基建为基础的‘内外双循环’新发展格局。随着‘双碳’目标的提出，数字化转型肩负着推动经济高质量绿色发展的重任。在这样的时代背景下，联想在3S战略的指引下，依托‘端-边-云-网-智’全要素覆盖的‘新IT’基础架构，携手能源产业链上下游客户，赋能能源企业绿色数字化转型和智能化变革，致力成为中国能源行业可信赖的长期合作伙伴，共创能源行业高质量发展的未来。”

联想集团副总裁、联想企业科技集团行业事业部总经理刘文超发表主题演讲。受访者供图

在3S战略的指引下，联想在业内提出“端-边-云-网-智”“新IT”智能基础架构，为能源行业的数字化转型持续赋能：通过多年的技术沉淀与行业深耕，联想打造出基于人工智能、大数据、物联网、AR和区块链技术等多个领先的技术平台，同时秉承“一切皆服务”的理念，构建完善的TruScale服务品牌与能力，为能源客户带来多维度的效能提升。

联想对能源企业IT和决策者的调查结果显示，企业的数字化转型将为企业带来员工生产力提升、数据驱动业务价值提升、客户体验提升、流程自动化提升、业务创新能力提升、供应链优化等六方面的价值，该公司也在这六大维度持续发力，取得了一系列成果。同时，联想以前沿科技针对性地解决行业客户在生产运营和经营管理过程中所存在的实际问题，并已积累了丰富的成功案例。

刘文超透露，联想从2017年开始，就已经在“三桶油”、“两张网”、五大发电集团以及浙能等地方能源企业中尝试新的技术应用。现场，他还详细介绍了几个典型的“新IT”在能源行业的实践案例。

例如，通过“物联网+AR”，联想助力上海电力在全国最大的1000KV特高压变电站建设了“练塘新视界物联网平台”。该平台使用了AR、红外热像仪和机器人等设备实现了监控设备以及服务和数据的统一管理，方便现场值班人员使用，在提升了各个环节信息化程度的同时，大幅提高了巡检效率，减少失误率，增强了管理的有效性。数据显示，联想助力上海电力节省了60%以上的人工巡检工作。

在能源大数据建设方面，联想协助辽宁电力完成东北能源大数据中心项目，利用工业互联网、大数据、人工智能等技术有效整合和共享了东北能源的大数据，并率先开始能源大数据的应用创新，为能源行业精准化调度生产、精细化设备管理提供了有效支撑。最终在联想的助力下，辽宁电力节省了10%的无效供电、创新了80项新业务应用。

此外，联想还整合了自身在能源行业的标杆实践经验，发布了《联想石油石化行业白皮书》与《联想电力行业白皮书》。在《联想高性能计算解决方案白皮书》中，联想还系统化、场景化的展示了高性能计算在石油石化行业的解决方案，将联想前沿技术应用到能源行业的数字化转型中。

(责编：董童、李源)