人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

破防、YYDS……夸克App发布2021年轻人热搜关键词

2021年12月16日08:51 | 来源：人民网
小字号

12月14日，夸克App与中国传媒大学互联网信息研究院联合发布《中国Z世代智能信息全域研究报告》（以下简称《研究报告》）。夸克数据显示，备考攻略、加分政策、选调生、赋分制等是备考青年热搜的关键词；夸克高考、夸克网盘、夸克翻译、夸克文档、扫描文件、提取文字等是他们的备考神器。与之相应，破防、YYDS等网络流行语，承载了年轻人丰沛的情感与态度。

夸克App中，Z世代会查找红色旅行线路，搜索《觉醒年代》原型人物、扮演者、语录、壁纸、表情包；东京奥运会上，中国奥运健儿收获了一众Z世代粉丝，他们用年轻人独有的方式热追同款，制作运动员表情包；另外，“天问一号”“神州十二号”“太空出差三人组”屡屡登上夸克热搜。对此，《研究报告》提出，更强的时代自信已经引发了家国情怀在这一代年轻人身上的强势回归。

在夸克App中，年轻人热搜“疫苗接种记录查询”“疫苗种类”“第二针间隔时间”等科普知识。Z世代会主动将“疫苗接种注意事项”“疫情出行政策”等权威信息广泛分享。围绕全民反诈的主题，夸克App监测收集了百万量级的诈骗网址库，每天提供十万量级的网络安全提示。其中，“常见电信网络诈骗类型”“如何追回电信诈骗能损失资金”“电信诈骗立案标准”等知识内容分享量累计达千万次。

另外，钟爱国风国潮代表了年轻人的消费选择和审美态度。奇妙游节目、三星堆文物、汉服、中华老字号、传统节日、国潮品牌等内容成为“95后”热搜。

《研究报告》提出，中国Z世代偏好极简、高效、全媒化的智能信息产品；热搜资源、知识、技能；一站式服务是深层、高频、长期的刚需。夸克App产品负责人郑嗣寿透露，夸克App服务超过Z世代用户，AI工具使用量持续上涨，不断扩展的应用场景以及个人云服务，成为年轻人解决问题和拓展数字资产的新刚需。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
民航局：民航服务质量监督平台旅客投诉处理合规率达95%以上
　　人民网北京12月15日电 （记者乔雪峰）2021年9月1日起，《公共航空运输旅客服务管理规定》正式施行。民航局为深入落实规章相关要求，践行“真情服务”理念，进一步维护消费者的合法权益，于9月1日正式启用了民航服务质量监督平台（以下简称平台）,为旅客提供投诉、举报、政策法规检索、航空旅行常识查询、服务评价等“一站式”服务。…
云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
　　人民网北京12月15日电 （记者余璐）记者从中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心获悉，经公安机关对云南哀牢山因公殉职的张金榜、杨敏、刘宇、张瑜4名地质调查人员进行法医学检验：4人系低温所致心源性休克死亡，排除中毒、机械性损伤死亡。另据公安、地质、气象、环境、通信、林业、山地救援等领域专家联合现场勘察，认为4人殉职原因主要是：长时间爬山导致体力消耗过大，事发区域出现瞬时大风、气温骤降等原因造成人体失温。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部