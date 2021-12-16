12月14日，夸克App与中国传媒大学互联网信息研究院联合发布《中国Z世代智能信息全域研究报告》（以下简称《研究报告》）。夸克数据显示，备考攻略、加分政策、选调生、赋分制等是备考青年热搜的关键词；夸克高考、夸克网盘、夸克翻译、夸克文档、扫描文件、提取文字等是他们的备考神器。与之相应，破防、YYDS等网络流行语，承载了年轻人丰沛的情感与态度。

夸克App中，Z世代会查找红色旅行线路，搜索《觉醒年代》原型人物、扮演者、语录、壁纸、表情包；东京奥运会上，中国奥运健儿收获了一众Z世代粉丝，他们用年轻人独有的方式热追同款，制作运动员表情包；另外，“天问一号”“神州十二号”“太空出差三人组”屡屡登上夸克热搜。对此，《研究报告》提出，更强的时代自信已经引发了家国情怀在这一代年轻人身上的强势回归。

在夸克App中，年轻人热搜“疫苗接种记录查询”“疫苗种类”“第二针间隔时间”等科普知识。Z世代会主动将“疫苗接种注意事项”“疫情出行政策”等权威信息广泛分享。围绕全民反诈的主题，夸克App监测收集了百万量级的诈骗网址库，每天提供十万量级的网络安全提示。其中，“常见电信网络诈骗类型”“如何追回电信诈骗能损失资金”“电信诈骗立案标准”等知识内容分享量累计达千万次。

另外，钟爱国风国潮代表了年轻人的消费选择和审美态度。奇妙游节目、三星堆文物、汉服、中华老字号、传统节日、国潮品牌等内容成为“95后”热搜。

《研究报告》提出，中国Z世代偏好极简、高效、全媒化的智能信息产品；热搜资源、知识、技能；一站式服务是深层、高频、长期的刚需。夸克App产品负责人郑嗣寿透露，夸克App服务超过Z世代用户，AI工具使用量持续上涨，不断扩展的应用场景以及个人云服务，成为年轻人解决问题和拓展数字资产的新刚需。

(责编：曹淼、李源)