新华社北京12月15日电国务院总理李克强12月15日主持召开国务院常务会议，部署进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持；确定加大对制造业支持的政策举措，促进实体经济稳定发展。

会议指出，贯彻落实中央经济工作会议精神，要坚持以经济建设为中心，坚持稳字当头、稳中求进，做好“六稳”“六保”工作。当前中小微企业和个体工商户面临的困难很大，要围绕保市场主体、应对新的经济下行压力，运用市场化办法加大对中小微企业和个体工商户的金融支持。会议决定，一是将普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具。从2022年起到2023年6月底，人民银行对地方法人银行发放的普惠小微企业和个体工商户贷款，按余额增量的1%提供资金，鼓励增加普惠小微贷款。二是从2022年起，将普惠小微信用贷款纳入支农支小再贷款支持计划管理，原来用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度可以滚动使用，必要时可再进一步增加再贷款额度。符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向人民银行申请再贷款优惠资金支持。三是构建全国一体化融资信用服务平台网络，以服务中小微企业融资为导向，在依法依规、确保信息安全的前提下，加快推动市场主体注册登记、行政处罚、司法判决及执行以及纳税、社保缴费等信息共享，助力银行提升服务中小微企业能力。四是完善金融机构发放中小微贷款绩效考核、尽职免责等规定。支持金融机构发行小微企业专项金融债券。扩大面向小微企业的政府性融资担保业务规模，降低担保成本。

会议指出，制造业是经济发展的重要基础和支撑。我国是制造业大国，但与国际先进制造水平相比仍有不小差距。要加大对制造业助企纾困和发展的支持力度，扎实推动制造业从中低端向中高端迈进。一是实施减税降费政策要向制造业倾斜，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策力度，支持企业科技创新和传统产业改造升级。扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模。二是深化制造业领域“放管服”改革，实施涉企经营许可事项清单管理，更大激发制造业企业活力。三是发展先进制造业，加快制造业数字化转型。鼓励企业牵头组建创新联合体，加快推动关键核心技术攻关。促进先进制造业和现代服务业深度融合。四是鼓励大企业带动更多中小企业融入供应链创新链，支持更多“专精特新”“小巨人”企业成长。五是深化和拓展国际合作，支持外资企业加大中高端制造、研发中心等投资。维护产业链供应链稳定。

会议还研究了其他事项。

(责编：王震、陈键)