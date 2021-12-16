熊丰、刘奕湛

平安，民族复兴巍巍基石，亿万民生福祉所系。

“党着眼于国家长治久安、人民安居乐业，建设更高水平的平安中国”“加强和创新社会治理，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”……《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中，展现了平安中国建设取得的显著成就。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把平安中国建设置于中国特色社会主义事业发展全局中谋划推进，平安中国建设体制机制逐步完善，人民获得感、幸福感、安全感更加充实，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的中国梦营造了安全稳定的社会环境。

统筹发展和安全，坚定不移护航改革发展稳定

这是一个14亿人口、幅员辽阔的发展中大国令世界瞩目、人民满意的成绩单——

当前，我国每10万人中命案数为0.56，是命案发案率最低的国家之一；每10万人中刑事案件数为339，是刑事犯罪率最低的国家之一；持枪、爆炸案件连续多年下降，是枪爆犯罪最少的国家之一；2020年，全国刑事立案总量已实现五年连降，八类主要刑事案件和查处治安案件数量已实现六年连降……

新中国成立70多年来，中国共产党领导人民仅用几十年时间走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。特别是党的十八大以来，我国社会建设全面加强，人民生活全方位改善，社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平大幅度提升，发展了人民安居乐业、社会安定有序的良好局面，续写了社会长期稳定奇迹。

牢牢把握统筹发展和安全这一根本要求，把安全贯穿到发展全过程、各方面，平安中国建设纲举目张、全面推进。

在世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织的背景下，我们统筹国际国内两个大局，办好发展和安全两件大事，坚定不移贯彻新发展理念，通过发展消解影响社会和谐稳定的因素，防范化解各类风险隐患，坚持底线思维、增强忧患意识，运用发展成果夯实安全基础，有效应对外部风险挑战。

近年来，我国加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设；维护寄递物流、平台经济等新领域安全稳定，促进新业态健康发展；织牢织密公共卫生防护网，全面提高公共安全保障能力……发展和安全相互促进、相得益彰，推动新时代中国特色社会主义事业乘风破浪、行稳致远，实现更高水平的安全、更高质量的发展。

国家统计局调查显示，近年来，全国群众安全感逐年上升，2020年达98.4%，2021年上半年达98.56%。美国民意调查机构盖洛普近期公布的全球法律与秩序指数中，我国排在第二位，相比去年又跃升一位。

统计数据与中国广大群众和来华外国人士居住、出行等日常生活方方面面的安全感受相互印证——中国，是世界上最安全的国家之一，平安中国正成为一张亮眼的“国家名片”。

在经济转轨、社会转型过程中，面对社会矛盾集中多发高发的复杂局面，通过不懈努力，我国走出了一条中国特色社会主义社会治理之路，“中国之治”成色更足、优势更加彰显，为建设更高水平的平安中国奠定了更加坚实牢固的基础。

扫黑除恶常态化，让城乡更安宁群众更安乐

1082幅图片、225件音视频，共1300余件展品……在“扫黑除恶 国泰民安——扫黑除恶专项斗争网上展览馆”中，“依法严惩”“打财断血”“打伞破网”“源头治理”“强基固本”“督导利剑”等一个个展厅，仿佛时光隧道，镌刻下不平凡的峥嵘岁月。

2018年至2020年，全国共打掉涉黑组织3644个、涉恶犯罪集团11675个，打掉的涉黑组织是前10年总和的1.28倍，查处涉黑涉恶腐败和保护伞问题8.97万起、立案处理11.59万人，排查整顿软弱涣散村党组织5.47万个，排查清理存在“村霸”、涉黑涉恶等问题的村干部4.27万名。

黑恶犯罪得到根本遏制，营商环境持续优化，基层基础全面夯实，党风政风社会风气明显好转……社会各界普遍认为，扫黑除恶专项斗争是党的十九大以来最得人心的大事之一。

成就载入史册，征途未有穷期。扫黑除恶专项斗争取得全面胜利后，深入梳理专项斗争中暴露出来的普遍性、深层次问题，从法律、政策、制度机制层面研究解决的办法，一系列常态化治理举措正在部署——

一部专门的反有组织犯罪法提上立法日程，“推动扫黑除恶常态化”写入“十四五”规划纲要，关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见出台……剑不入鞘、鞭不离手，扫黑除恶常态化开展，推动实现城乡更安宁、群众更安乐。

进入新时代，“平安”的内涵与外延不断丰富发展，人民群众对“平安”的需求，不仅指治安良好、犯罪率低，更拓展到衣食住行、网络安全、公平正义等社会生活各方面。

当前，通过持续加强社会治安综合治理，防范和打击新型网络犯罪、跨国犯罪以及黄赌毒、盗抢骗等严重影响人民群众安全感的违法犯罪，全国社会治安形势持续好转，处于历史最好水平。

紧紧围绕污染防治攻坚战、保障食品安全等重大部署，用心呵护百姓“舌尖上的安全”，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战；

紧紧围绕打击突出违法犯罪，开展“云剑”“净网”“净边”“断卡”“猎狐”等专项行动，集中打击跨境赌博、涉枪爆等违法犯罪，持续向电信网络诈骗、非法集资、“盗抢骗”等违法犯罪“亮剑”……

一项项专项打击整治行动，一个个高质量服务举措，让老百姓有了更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。

以“基础实”护“百姓安”，坚持和发展新时代“枫桥经验”

“婆婆，您放心吧，每天早晚我都给您打个电话，提醒您关烤火器。”拉着唐奶奶的手，民警沈鑫反复叮咛，唐奶奶笑着连连点头。

一大早，重庆市公安局九龙坡区分局二郎派出所女警长沈鑫掏出笔记本标出几位上午要走访的困难群众，第一家就选在唐奶奶家。在唐奶奶的名字旁，她备注着“石杨三社区孤寡老人，独居，腰不好”。

这是在“百万警进千万家”活动中发生的一幕。为孤寡老人送来生活必需品，与困难群众结成帮扶对子，为留守儿童当起校外辅导员……广大民警、辅警走进社区、农村、企业、校园，访民情、解民忧、化矛盾、防风险，得到群众衷心认可。

“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决，实现捕人少、治安好”——1963年，浙江绍兴诸暨市枫桥镇干部群众创造了依靠群众化解矛盾的“枫桥经验”。

党的十八大以来，习近平总书记多次作出重要指示，明确要求把“枫桥经验”坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好，为“枫桥经验”赋予了新的时代内涵，使之在服务群众、化解矛盾等工作中发挥出更大效能、展现出历久弥新的魅力。

扎根基层、耕耘基础，坚持共建共治共享，健全党组织领导的城乡基层治理体系，推动社会治理重心向基层下移，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，把小矛盾小问题化解在基层，把大量纠纷解决在诉讼之前……以“基础实”护“百姓安”，夯实一个个基层基础的小平安，联结成整个国家和社会的大安全。

今年上半年，全国公安派出所共化解矛盾纠纷311万起，清除安全隐患174万个。2020年，全国法院受理的诉讼案件总数、民事诉讼案件数在持续增长15年之后首次实现“双下降”。近年来，全国信访总量明显下降，集体访总量已连续11年下降。

踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，“十四五”规划纲要明确“统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国”。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，平安中国建设阔步前行，必将助推“中国之治”迈向新的境界，续写“两大奇迹”新的篇章。

新华社北京12月15日电

(责编：王震、陈键)