人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“中国天眼”已发现500多颗新脉冲星

2021年12月16日09:03 | 来源：新华社
小字号

　　新华社贵阳12月15日电（记者齐健）自2017年10月10日首次对外宣布发现脉冲星以来，截至目前，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜已发现500余颗新脉冲星。依托“中国天眼”在射电低频波段领先全球的观测能力，我国天文学家在脉冲星搜寻能力和效率上，已大幅领先国外脉冲星搜索团队。

　　据中国科学院国家天文台研究员、“中国天眼”首席科学家李菂介绍，作为深度探测宇宙的革命性设备，“中国天眼”已发现500多颗新脉冲星，发现了其他望远镜很难发现的暗弱的快速射电暴，获取了迄今世界上最大的快速射电暴事件样本集，这些发现正帮助人类进一步揭示剧变中的宇宙。

　　在脉冲星研究方面，2021年5月“中国天眼”团队首次找到脉冲星三维速度与自转轴共线的证据。“这一发现是当前超新星模拟所不能解释的，挑战了现有中子星起源模型，也拓展了人类对极端物理条件下特殊天体起源的认识。”李菂说。

　　据了解，脉冲星是一种高速旋转的中子星，是巨大的恒星爆炸后所形成的星体。它自转极快，密度极高，具有在地面实验室无法实现的极端物理性质。研究脉冲星，有助于解答许多重大物理学问题。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
民航局：民航服务质量监督平台旅客投诉处理合规率达95%以上
　　人民网北京12月15日电 （记者乔雪峰）2021年9月1日起，《公共航空运输旅客服务管理规定》正式施行。民航局为深入落实规章相关要求，践行“真情服务”理念，进一步维护消费者的合法权益，于9月1日正式启用了民航服务质量监督平台（以下简称平台）,为旅客提供投诉、举报、政策法规检索、航空旅行常识查询、服务评价等“一站式”服务。…
云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
　　人民网北京12月15日电 （记者余璐）记者从中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心获悉，经公安机关对云南哀牢山因公殉职的张金榜、杨敏、刘宇、张瑜4名地质调查人员进行法医学检验：4人系低温所致心源性休克死亡，排除中毒、机械性损伤死亡。另据公安、地质、气象、环境、通信、林业、山地救援等领域专家联合现场勘察，认为4人殉职原因主要是：长时间爬山导致体力消耗过大，事发区域出现瞬时大风、气温骤降等原因造成人体失温。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部