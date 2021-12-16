新华社贵阳12月15日电（记者齐健）自2017年10月10日首次对外宣布发现脉冲星以来，截至目前，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜已发现500余颗新脉冲星。依托“中国天眼”在射电低频波段领先全球的观测能力，我国天文学家在脉冲星搜寻能力和效率上，已大幅领先国外脉冲星搜索团队。

据中国科学院国家天文台研究员、“中国天眼”首席科学家李菂介绍，作为深度探测宇宙的革命性设备，“中国天眼”已发现500多颗新脉冲星，发现了其他望远镜很难发现的暗弱的快速射电暴，获取了迄今世界上最大的快速射电暴事件样本集，这些发现正帮助人类进一步揭示剧变中的宇宙。

在脉冲星研究方面，2021年5月“中国天眼”团队首次找到脉冲星三维速度与自转轴共线的证据。“这一发现是当前超新星模拟所不能解释的，挑战了现有中子星起源模型，也拓展了人类对极端物理条件下特殊天体起源的认识。”李菂说。

据了解，脉冲星是一种高速旋转的中子星，是巨大的恒星爆炸后所形成的星体。它自转极快，密度极高，具有在地面实验室无法实现的极端物理性质。研究脉冲星，有助于解答许多重大物理学问题。

(责编：王震、陈键)