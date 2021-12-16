原标题：明年就业如何“稳”

新华社北京12月15日电（记者姜琳、黄浩苑、黄兴）就业是民生之本、发展之基。近日召开的中央经济工作会议提出，要在推动高质量发展中强化就业优先导向。2022年，就业基本盘如何稳？高校毕业生规模再创新高，青年就业问题怎么解？

强化优先导向，提高经济增长的就业带动力

“经济下行压力，首当其冲影响就业。经济稳，就业就稳。”植信投资首席经济学家连平说，把就业摆在经济社会发展和宏观政策优先位置十分关键。

2021年，中国经济稳步复苏，企业生产经营逐渐恢复，线上线下招聘热度明显回升，就业市场持续回暖。

国家统计局15日发布的数据显示，1至11月，全国城镇新增就业达到1207万人，超过全年预期目标。11月，全国城镇调查失业率为5%，分别低于2020年、2019年同期0.2、0.1个百分点。农村外出务工人员数量三季度末已基本恢复至2019年同期水平。

“就业保持总体稳定的基本盘，根本在于党中央坚持把就业摆在‘六稳’‘六保’首位，为稳就业保就业提供了根本遵循。”人力资源和社会保障部就业促进司就业信息处处长徐可立说。

我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力——这次中央经济工作会议做出重要判断。会议提出，要在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高经济增长的就业带动力。

“这要求我们在宏观政策上坚持就业优先，切实把就业指标作为宏观调控优先考虑的方向，推动财政、金融、投资、产业等政策聚力支持就业，增强经济发展创造就业岗位的能力，让经济增长更多惠及中低收入群体。”连平说。

专家表示，2022年，要在“稳”的总基调下，注意构建经济增长和促进就业的良性循环，推动就业岗位扩量提质。比如优先发展吸纳就业能力强的行业产业；在实现创新驱动的内涵型增长过程中，注重培育就业新增长极。

稳岗位扩就业，健全灵活就业保障政策

12月的深圳，温暖如春。欣旺达电子股份有限公司的车间加足马力生产，工人们正在紧张忙碌。

“疫情等外部环境复杂变化，会给企业发展带来很大的不确定性。政府关键时候的支持，让我们缓解了压力，稳定了员工队伍，更坚定了投资扩产的信心。”公司人力资源高级经理林超表示。

通过社保减免、适岗培训等，欣旺达经营压力得以缓解，并在动力电池新赛道创出佳绩，经营业绩全面上升。公司前三季度实现净利润6.69亿元，同比增长超过41%，目前在职员工超过3万人。

企业等市场主体承载着6亿人的就业创业。2021年，我国延续实施部分减负稳岗扩就业政策。根据人社部数据，1至9月共发放就业补助资金672亿元，向161万户企业发放失业保险稳岗返还资金151亿元。真金白银，为稳就业提供了坚实支撑。

中央经济工作会议提出，要继续面向市场主体实施新的减税降费，帮助他们特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。近期央行降准加大对实体经济的扶持等，都对劳动力市场释放出积极信号。

新就业形态被称为稳就业的“蓄水池”，目前我国灵活就业人员已达2亿人。会议要求，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策。

“要及时补齐劳动权益保障的短板，让灵活就业成为增强劳动力市场弹性、进一步促进就业的有力抓手。”重庆社会科学院教授文丰安说。

抓好重点群体，落实落细稳就业举措

据教育部统计，2022年高校毕业生规模预计首次突破千万人，达1076万人，总量和增量均为近年之最。此外，受国际疫情影响，这两年返回国内就业的海外留学生不断增加。

中央经济工作会议强调，“解决好高校毕业生等青年就业问题”“抓好重点群体就业，落实落细稳就业举措”。

“青年就业的问题主要是结构性的。部分高校毕业生想去的岗位去不了，制造业企业想招的人招不来，技能人才特别是高技能人才缺口较大。”连平分析说。

“我们2022年的订单已经敲定，预计招聘人数不会低于2021年的3000人。目前遇到的最大困难还是招不到合适人才。”重庆宇海精密制造股份有限公司副总经理何勃告诉记者，随着转型升级加快，企业产生了供应链管理、精密模具制造成型等一些新岗位，对人员素质的要求相应提高，亟待补充大专及以上学历的人才。

专家表示，促进青年就业、破解劳动力供需的结构性矛盾，需要通过调整人才结构、改善教育专业设置、转变就业观念等多管齐下。

连平建议，一方面要开拓岗位、优化供给、强化服务；另一方面，也要在青年职业引导和培训上下功夫，鼓励岗位下沉，加大基层社区岗位开发，让青年到更广阔天地发挥才干。

农民工也是就业重点群体之一。我国有农民工约2.9亿人，他们能否稳定就业，事关巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。

“对大城市而言，应强化公共服务和权益保障，促进农民工市民化；对基层部门来说，应摸清脱贫人口就业底数，有针对性地开展职业培训。技能水平提高了，就业创业的空间就能大起来。”文丰安说。

(责编：王震、陈键)