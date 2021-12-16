治国有常，而利民为本。刚刚闭幕的中央经济工作会议提出，社会政策要兜住兜牢民生底线。这一明确要求，是人民至上的生动写照，是中国经济稳中求进的温暖底色。

“让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点”。经过数十年发展，我国综合国力显著提升、人民生活显著改善，但发展不平衡、不充分的现象也客观存在。兜住兜牢民生底线，要做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

保民生就是保稳定，抓民生也是抓发展。一方面，做好民生工作是稳人心、稳大局的重要基础；另一方面，做好民生工作也是有效扩大国内需求、推动高质量发展的重要着力点。因此，经济发展形势越是严峻复杂，越要坚定不移兜住兜牢民生底线。

兜住兜牢民生底线，要统筹推进经济发展和民生保障。解决好高校毕业生等青年就业问题，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策，推进基本养老保险全国统筹，推动新的生育政策落地见效，积极应对人口老龄化……持续推动解决群众的急难愁盼问题。

各级领导干部要坚持正确政绩观，把人民的冷暖始终装在心里，从最困难的群体入手，从最具体的工作抓起，做好雪中送炭的事，不搞“花架子”“空壳子”，不能“垒大户”“造盆景”，切实把好事做实。

我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变；我国建成世界上规模最大的社会保障体系，十亿二千万人拥有基本养老保险，十三亿六千万人拥有基本医疗保险……这些，为兜住兜牢民生底线奠定良好基础。

当前，各地各部门要把思想认识统一到会议精神上来、落实到行动上去，及时采取有力有效措施，确保兜住兜牢民生底线，持续改善民生，助力稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定，以一份优异的“民生成绩单”迎接党的二十大胜利召开。（记者刘夏村）新华社北京12月15日电

(责编：王震、陈键)