一段时间以来，美国政府、智库、媒体等基于意识形态偏见，一再对其他国家在互联网管理、数据安全等方面的合理做法提出无端指责。实际上，“贼喊捉贼”的美国一贯大搞“数字霸权”，破坏全球网络空间的公平基础，妨碍通信行业合作创新，是全球互联互通的最大障碍。

美国声称倡导网络透明和信息自由流通，实际上却是全球头号“黑客帝国”，多年来投入大量资金和资源开发部署用于监控网络通信的技术，把全球互联网空间视为“自家后院”，肆意践踏本国公民乃至其他国家的数据隐私权。

2013年曝光的“棱镜”计划早已引发美国国内外民众强烈反应，多国舆论也对美国监控全球网络表示强烈质疑和不满。但这只是冰山一角。2013年至今，多起被曝光的丑闻都暴露出美国在网络空间的肆意妄为。德国政府曾表示，时任总理默克尔的移动电话可能遭美情报机构监听；媒体还曝出，美国国家安全局曾利用丹麦的信息电缆，监听德国、法国、挪威、瑞典等国政要短信和电话通话内容。

美国的“数字霸权”不仅体现在其各种网络监控上，还在于其利用自身产业优势和市场地位，在涉及数据通信和互联网服务的行业中搞双重标准，打击来自新兴经济体的跨国企业，维护自身在网络空间的主导地位。

移动通信技术是支撑全球互联网进一步提升和普及的重要技术。第五代移动通信技术（5G）建设过程中，美国在毫无实质证据的前提下，以“国家安全”为由极尽所能对其他国家施压，要求他们将中国企业排除出5G网络建设，而那些迫于压力如此照办的国家往往会付出高昂成本以及5G部署延后的代价，最终损害的还是当地企业和消费者的利益。

在下一代移动通信技术（6G）上，美国仍坚持这一思路，拉拢盟友搞研发“小圈子”，把中国排除在外，完全无视全球产业合作对通信技术创新和标准设立的关键推动作用。

美国的单边霸凌行径甚至延伸到偏向娱乐的互联网短视频平台。抖音海外版（TikTok）成为深受美国年轻人青睐的短视频平台后，很快吸引美国政府注意，成为被无端打压的目标。这种出于政治目的对合法经营的外国互联网企业公开进行打压的行为，违背了最基本的市场公平。

互联网诞生至今，已催生大量数字技术和服务，不断融入我们生活的方方面面。同时，各国也越来越认识到数据的价值，无论是发达国家还是发展中国家，都在加强相关立法管理，推动互联网、大数据等有序和良性发展。而美国为一己私利，不但一再践踏互联网的包容性，还对其他国家的网络管理横加指责，阻挠创新交流，令全球“数字鸿沟”问题不断恶化。

全球互联网要实现健康发展，必须向美式“数字霸权”说“不”。世界各国有必要携手开创数字合作新局面，打造网络安全新格局，形成更具包容性的互联网管理框架以及可持续的数字化转型，构建网络空间命运共同体。

新华社北京12月15日电

(责编：王震、陈键)