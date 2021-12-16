新华社上海12月15日电（记者王辰阳、胡洁菲）记者从上海市交通委员会获悉，市域铁路上海示范区线选线专项规划（草案）近日公示，该线路长约50公里，计划与江苏和浙江的相关线路衔接。

据悉，上海示范区线是一条联系虹桥主城片区与长三角生态绿色一体化发展示范区的市域铁路。线路东起虹桥主城片区，西至水乡客厅，途经上海的闵行、青浦两区，衔接江苏省规划水乡旅游线以及浙江省规划嘉善至西塘线等线路，可与上海的轨道交通13号线、17号线等线路换乘。

据介绍，市域铁路的设计时速介于城际铁路约200公里每小时和地铁约80公里每小时之间。目前，上海正在推进机场联络线、嘉闵线等市域铁路建设。

新华社北京12月15日电（记者叶昊鸣）记者15日从中国铁建股份有限公司获悉，随着“新穿越号”盾构机刀盘徐徐转动，由中铁十四局集团承建的上海机场联络线2标段盾构机10日始发掘进，标志着连接虹桥、浦东两大交通枢纽的地下快速通道工程建设进入全面攻坚阶段。

上海机场联络线正线全长68.6公里，途经上海市闵行区、徐汇区和浦东新区3个区，设计时速160公里，是国内首条与国铁网络互通互联的市域铁路示范工程。其中2标段为全线重点控制工程，由上海申铁投资有限公司投资，盾构隧道全长4939.8米，管片外径13.6米，最大埋深35.8米。

此外，据此次盾构机始发井建设单位中铁二十四局集团介绍，始发井总长156米，最深处25.5米，距离邻近的沪杭高铁路基最近处仅10.6米。施工人员先后攻克多项技术难关，实现了深基坑高铁线路微扰动开挖，确保了高铁的运营安全。

上海机场联络线将于2024年建成运营。届时，乘客往来虹桥与浦东两大综合交通枢纽，运行时间将缩短至40分钟左右。

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