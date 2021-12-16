新华社上海12月15日电（记者郑钧天）上海市新一批保障性租赁住房15日集中开工。此次集中开工的15个项目约115万平方米、1.85万套，建成后将满足新市民、青年人和城市基本公共服务群体的安居宜居需求。

上海市委副书记、市长龚正指出，发展保障性租赁住房，从供给端促进房地产市场平稳健康发展，是上海更好解决新市民、青年人住房问题的重要举措，事关民生福祉，事关城市吸引力、软实力和竞争力。

“十四五”期间，上海计划新增建设筹措保障性租赁住房47万套（间）以上；到“十四五”末，全市将累计建设筹措保障性租赁住房60万套（间）以上，其中40万套（间）左右形成供应。

据悉，2021年至2022年，上海计划建设筹措保障性租赁住房24万套（间），完成“十四五”目标总量的一半以上。截至目前，上海已累计供应190幅保障性租赁住房用地、规划建筑面积约1500万平方米；其中，123幅已开工在建，建筑面积约830万平方米，共14万套。

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