北京将推出“绿码”服务 个人购房资格可实时查
2021年12月16日09:19 | 来源：新华社
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新华社北京12月15日电（记者阳娜、郭宇靖）记者在15日举办的《北京市培育和激发市场主体活力持续优化营商环境实施方案》新闻发布会上获悉，北京营商环境改革“创新+活力”5.0版正式发布，北京市将提供个人“购房资格绿码”服务，实现购房资格实时查询。
北京市政府印发的《北京市培育和激发市场主体活力持续优化营商环境实施方案》和北京市政府常务会刚刚审议通过的《关于开展北京市营商环境创新试点工作的实施方案》，是北京市连续第5次集中出台的一批优化营商环境改革举措，称之为“1+1”5.0版改革，共包括12个方面362项任务，将于明年底前全部完成，其中115项创新试点任务将于明年6月底前基本完成。
(责编：王震、陈键)
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